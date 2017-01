Guvernul nu renunță la reducerea bugetelor securității naţionale. Anunțul a fost făcut duminică seara de premierul Sorin Grindeanu, la Antena 3, el precizând că va merge la ședința CSAT în care se va da un aviz pe proiect cu aceeași propunere de buget, pentru că aceasta este viziunea Executivului pentru anul 2017.

„Vom merge marţi la CSAT. Cu toată fermitatea, ne susţinem punctele de vedere şi nu există schimbări. Asta este viziunea noastră pentru 2017”, a spus premierul Grindeanu, despre decizia președintelui Klaus Iohannis de a convoca Consiliul Superior de Apărare a Țării abia marți, pentru avizul pe proiectul de buget pe 2017, ceea ce a dus la amânarea adoptării acestuia în ședința de Guvern.

Întrebat dacă se aştepta ca preşedintele să se opună, Grindeanu a spus că, la începutul mandatului său, ar fi fost „mai constructiv”, însă începe să devină „sceptic”. „Aş vrea să am o surpriză marţi, şi lucrurile să fie constructive”, a spus el.

Grindeanu l-a acuzat pe șeful statului că i-a tratat în mod diferit față de anul trecut, când avizul CSAT a venit după adoptarea bugetului în ședința de Guvern, când premier era Dacian Cioloș.

„Noi n-am cerut altceva decât ce s-a întâmplat acum un an, Nu tratament diferit, şi poate că acel comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, de după şedinţa de Guvern, a indus în eroare foarte multă lume. Ca date de intrare, lucrurile stau în felul următor: în 2015, în 9 decembrie s-a ţinut şedinţa de Guvern, fără aviz CSAT, în care s-a adoptat proiectul de buget. În 10 decembrie a fost CSAT. Tot ceea ce am sperat eu, ca şef al Guvernului, am sperat la un tratament egal cu cel de anul trecut”, a declarat Grindeanu.