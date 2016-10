Atacul informatic care a paralizat vineri numeroase site-uri de internet din SUA pare să fi fost de un “grup nestatal”, nu de o țară străină. Hackerii s-ar fi folosit de sute de mii de sisteme ale unor dispozitive conectate la internet pentru a comite acest atac.

„Ancheta este încă în curs. Trebuie strânse multe date”, a spus coordonatorul serviciilor de informaţii din SUA, James Clapper, la o conferință, relatează AFP. Întrebat dacă atacul informatic de vineri a fost lansat de un “actor nestatal”, Clapper a răspuns: “Nu aş vrea să conchis în mod definitiv acest lucru. Este o primă estimare”.

“Există această disparitate între capacităţile actorilor informatici sofisticaţi, actori informatici state-naţiuni, care sunt, în mod clar, Rusia şi China, dar care au, poate, intenţii mai blânde. Şi apoi există alte ţări, care au intenţii mai nefaste, şi actorii nestatali, care au obiective şi mai rele”, a explicat oficialul.

Numerose site-uri au fost blocate vineri în Statele Unite, în urma acestui atac informatic care a fost lansate în etape. Accesul la site-uri precum Twitter, Spotify, Amazon sau eBay a fost blocat. Printre site-urile afectate se mai numără și Reddit, Airbnb, Netflix, dar şi site-urile CNN, New York Times, Boston Globe, Financial Times sau The Guardian.

Niciunul dintre aceste site-uri nu a fost vizat direct de hackeri. Ei au atacat, de fapt, compania Dyn, care monitorizează şi redistribuie traficul pe internet.

Hackerii au copleșit serverele țintă cu valori de trafic uriașe, folosindu-se de sute de mii de sisteme ale unor dispozitive conectate la internet, precum camere, gadget-uri pentru monitorizarea bebeluşilor, routere de casă, frigidere inteligente, fără ca proprietarii lor să-şi dea seama.

Specialiştii în securitate au avertizat de mult că numărul mare de dispositive conectate la internet, aşa numitul “internet al lucrurilor”, este o problemă de siguranţă.