Hackerul care furat sezonul 5 din Orange Is The New Black de la Netflix, l-a publicat online

Ultimul sezon al serialului Netflix, Orange Is The New Black a fost publicat online înainte de lansarea oficială, după ce compania a refuzat să-i plătască unu hackeru suma solicitată, scrie Variety.

Hackerul care a furat sezonul cinci al serialului ”Orange Is the New Black”, şi-a respectat ”promisiunea” și a publicat toate cele 10 episoade online după ce Netflix a refuzat să-i plătească răscumpărarea cerută. Noul sezon al unuia dintre cele mai de succes seriale americane ale momentului a fost postat pe platforma specializată în partajarea de fişiere video, Pirate Bay.

Cele 10 episoade au fost publicate sâmbătă, dar încă nu s-a confirmat autenticitatea lor. Al cincilea sezon al serialului urma să aibă premiera pe 9 iunie, dar presa americană scrie că este posibilă devansarea datei în urma acestui scandal.

Hackerul care își spune The Dark Overlord, susține că a furat şi alte producţii TV ce urmează să fie lansate de posturile ABC, Fox, National Geographic şi IFC.

Informația referitoare la existența unui hacker care spune că ar fi furat sezonul 5 al serialului a fost confirmată și de compania Netflix într-un comunicat de presă. ”Suntem la curent cu această situație. Site-ul unui furnizor de producţii pentru mai multe studiouri TV majore a fost compromis, iar autorităţile şi poliţia investighează această breşă de securitate”, se arată în comunicatul companiei.

Cazul a fost preluat de FBI, care vor verifica ce s-a întâmplat și cum a fost posibil ca hackerul care folosește numele de The Dark Overlord să fure serialul. De altfel acesta susține că a încărcat deja primul episod pe un site ilegal de distribuție de filme.