Haos pe aeroportul din Doha. Trei companii aeriene suspendă de mâine zborurile spre și dinspre Qatar

Decizia luată de cinci țări arabe de a întrerupe legăturile diplomatice cu Qatar a creat haos pe aeroportul din Doha. Pentru că spațiile aeriene au fost închise, este haos pe aeroportul din Doha, după ce mai multe curse au fost amânate sau anulate. De asemenea, trei companii aeriene au anunțat că, începând de marți, vor suspenda zborurile spre și dinspre Qatar.

Etihad Airways, Emirates și Fly Dubai au anunțat că, începând de marți, 6 iunie, zborurile spre și dinspre Qatar sunt suspendate pe o perioadă nedeterminată. Zborurile celor trei companii aeriene care sunt programate pentru luni nu vor fi afectate de decizie.

De cealaltă parte, și Qatar Airways a anunțat că va suspenda zborurile către Arabia Saudită.

BREAKING: #QatarAirways to suspend all flights to Saudi Arabia

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 5, 2017