Happy Run – Race for the Cure 2017, în Parcul Herăstrău. Fundația Renașterea a organizat sâmbătă, 10 iunie, a doua ediție a ”Happy Run! – Race for the Cure Romania”, cel mai mare și de succes eveniment de conștientizare, educare și strângere de fonduri pentru sănătatea femeii.

Evenimentul s-a desfășurat în Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle, iar startul cursei a fost dat la ora 10,00.

Cursa de alergare a avut următorul traseu: Parcul Herăstrău/Piața Charles de Gaulle — bd. Mareșal Prezan — șos. Kiseleff — Piața Victoriei — bd. Aviatorilor, cu final tot la intrarea în parc.

Plimbarea pe o distanță de un km va fi pe traseul Parcul Herăstrău/Piața Charles de Gaulle — bd. Mareșal Prezan — intrare în Parcul Herăstrău pe la Arcul de Triumf — Aleea Michael Jackson, cu ieșire tot în Piața Charles de Gaulle.

Happy Run – Race for the Cure 2017, în Parcul Herăstrău. Program complet

ora 10.00 – startul cursei

ora 11.00 – festivitatea de premiere

ora 11.30 – concertul trupei Holograf.

Ambasadorul Fundației Renașterea, Andreea Esca, amintea, joi, 8 iunie, într-o conferință de presă, că fundația a fost inclusă în urmă cu doi ani în amplul eveniment internațional ”Race for the Cure”, care sărbătorește femeile învingătoare în lupta cu cancerul de sân, dar, în același timp, este un prilej de informare și de strângere de fonduri.

”Această competiție a fost inaugurată în 1983, la Dallas (Texas), unde au participat 800 de persoane. Între timp, ‘Race for the Cure’ a evoluat, ajungând în prezent la peste 150 de curse, cu peste 1,5 milioane de participanți în întreaga lume. Vrem să amintim din nou că prevenția este foarte importantă și că un cancer depistat la timp poate fi vindecat”, a afirmat Andreea Esca.

Ea a mai spus că la edițiile precedente din București, în 2015 și 2016, au participat 4.000 de persoane.

Președintele Fundației Renașterea, Mihaela Geoană, a precizat că evenimentul de sâmbătă este organizat sub patronajul Ambasadei Italiei la București, cu susținerea oficială a Ministerului Sănătății, a Ministerului Tineretului și Sportului, a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a Societății Naționale de Cruce Roșie din România și a Asociației Bucharest Running Club.

”Ne dorim să invităm cât mai multă lume la evenimentul prin care sărbătorim învingătoarele în lupta cu cancerul de sân și prin care demonstrăm tuturor femeilor că această boală poate fi învinsă. Vom avea curse de alergare — 5 km pentru adulți și un km pentru copii — și de plimbare — Fitness Walk de 5 km și Fun Walk de un km, la care pot participa copii, tineri, vârstnici, important este să vină și să se înscrie. Donația pentru înscriere este 50 de lei pentru adulți, 25 de lei pentru copii între 14 și 18 ani, 10 lei pentru copii sub 14 ani. Competiția va dura în jur de o oră, apoi urmează festivitatea de premiere. Toți participanții care termină traseul primesc o medalie, cei care ies pe primele locuri primesc un trofeu, copiii primesc ursuleți roz, este și o tombolă cu premii consistente”, declara și Mihaela Geoană, în aceeași conferință de presă, citată de Agerpres.

Ea a amintit că în 2016 a fost înființată Coaliția pentru Sănătatea Femeii, care militează pentru servicii medicale moderne, integrate, oferite în timp util femeilor din România diagnosticate cu cancer și a precizat că, în prezent, rata de supraviețuire a femeilor cu cancer, în țara noastră, este de 64%, comparativ cu Belgia unde este de 84%.

”Acum, în 2017, România este printre ultimele trei țări din Uniunea Europeană care nu beneficiază de un program național de screening pentru cancerul de sân”, a spus președintele Fundației Renașterea.

Totodată, Mihaela Geoană a precizat că fondurile strânse în cadrul evenimentului ”Happy Run!” vor fi folosite pentru a cumpăra un ecograf performant, pentru a continua campania ”Vieți împletite” prin care se confecționează peruci pentru pacientele oncologice, pentru oferirea de teste gratuite femeilor din categorii vulnerabile, dar și pentru acțiuni de lobby pentru alinierea la standarde europene de diagnostic și tratament oncologic.

La conferința de presă a participat și prima pacientă care a primit o perucă din partea fundației, în cadrul programului ”Vieți împletite”, Geta Popescu. Ea a povestit cât de multă încredere a căpătat în sine de când a primit peruca, anunțând că va participa și la a treia ediție a ”Happy Run”, pentru că vrea să susțină acest proiect.

La competiția de sâmbătă au existat și echipe care au concurat, fiind oferite premii pentru echipa cea mai numeroasă, cea mai gălăgioasă, cea mai amuzant costumată, cea mai inimoasă.

Și în acest an la ”Happy Run” au participat persoane publice care susțin activitățile fundației — Violeta Beclea Szekely, Corina Caragea, Iuliana Tudor, Andreea Raicu, Malvina Cervenski, Sonia Argint Ionescu, Ianis Zicu, Răzvan Lucescu. Vor participa, de asemenea, ambasadorul Italiei la București, Marco Giungi, dar și echipe ale ambasadelor Croației, Argentinei, Lituaniei, Statelor Unite ale Americii.