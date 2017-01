Henrik Jeppesen, un danez în vârstă de 28 de ani, este cea mai tânără persoană care a reușit să viziteze toate țările. A terminat această călătorie extraordinară anul trecut în aprilie, după aproape un deceniu de când a vizitat prima țară. România a fost și ea pe lista danezului, care ne descrie țara drept “unică”.

Henrik Jeppesen are un stil inedit de a călători. Caută bilete de avion ieftine, mănâncă din supermarket și încearcă să găsească cele mai accesibile oferte de cazare. Acest plan l-a ajutat să viziteze toate țările lumii. Nu a fost o vizită fulgerătoare, însă. În România, el a vizitat Brașov, Bacău, Zăbala, dar și Bucuurești.

“Mi-a plăcut foarte mult România. Este o țară subestimată. Mi-a plăcut în special Transilvania, este incredibil de frumoasă”, a povestit Henrik, care a făcut numeroase drumeții prin țara noastră, după cum mărturisește chiar el.

“Mi-a plăcut să merg cu mijloacele de transport în comun. Mi s-a părut că șoferii de autobuz și controlorii sunt foarte prietenoși și dornici să ajute”, a continuat tânărul danez.

El a fost suprins de ospitalitatea românilor, care chiar i-au oferit mâncare. “Am mers cu autostopul cu peste 1.000 de mașini, în întreaga lume, însă doar în România mi s-a oferit mâncare. Un bărbat care livra pâine mi-a oferit și mie. A fost foarte drăguț”, își amintește Henrik.

Impresionat de țara noastră, el a mărturist că se gândește ca în viitor să își facă un proiect de călătorie pentru țara noastră, “pentru a explora țara”, scrie el.

Pe lângă Transilvania, danezul a vizitat și capitala București. “Am mers la pas și m-am bucurat de atracțiile capitalei. Palatul Parlamentului m-a impresionat cel mai mult. Bucureștiul este un oraș istoric interesant”, spune Henrik, care recunoaște că preferă mai mult natura, așa că Transilvania a fost apreciată și mai mult.

Întrebat dacă poate compara România cu vreo țară, Henrik spune că țara noastră este unică. “Nu pot să mă gândesc la o țară în care m-am simțit la fel ca în România”, afirmă el.

În călătoria sa în toate țările lumii, danezul a fost impresionat cel mai mult de Rwanda, țară despre care spune că avea așteptări scăzute, însă că a fost complet suprins.

După ce a petrecut zece ani călătorind, Henrik are acum un alt proiect în desfășurare. Vrea să viziteze toate teritoriile lumii. Până acum a reușit să viziteze sute de teritorii, însă mai are 36 pentru a stabili un nou record. “Sper că voi termina în doi ani, dacă am noroc și obțin toate aprobările. Unele teritorii sunt izolate și dificil de vizitat”, recunoaște el.

Henrik își împărtășește impesiile despre călătoriile sale pe Facebook, Instagram și blogul său.