Horia Brenciu își petrece minivacanța de 1 mai la Sibiu, alături de soția sa. Horia Brenciu este unul dintre cei mai nonconformiști și iubiți artiști din showbiz-ul românesc.

În viața personală, Horia Brenciu este căsătorit cu fosta prezentatoare de televiziune Alice Dumitrescu. Împreună cu aceasta, cântărețul are o fetiță, Mina, care seamănă din ce în ce mai mult cu tatăl ei.

În plus, artistul are și un băiețel adoptat, Toma, pe care l-a prezentat în public în decembrie anul trecut, iar Alice mai are două fete dintr-o relație anterioară.

Dar Horia Brenciu știe secretul conviețuirii cu 4 fete. Cum își face soția și fiicele fericite și… cum obțin ele tot ce vor de la el.

Iată și o ipostază de vis cu fiica și băiețelul adoptat ai lui Horia Brenciu. Cât de simpatici sunt Tomiță și Mina. Micuții au fost surprinși în timp ce stăteau pe o bancă în curtea casei.

Acum, cu ocazia minivacanței de 1 mai, cei doi soți au profitat de zilele libere și au dat o fugă pâna la Sibiu. “Așa arată un om fericit. Adică… eu. Mulțumesc, Horia!! Ești minunat! […] Am petrecut un sfert din copilăria mea aici, la Sibiu! Sunt superemoționată. Se vede?!”, a scris Alice Dumitrescu Brenciu, sub fotografia postată pe Facebook.

În schimb, Horia și-a petrecut copilăria în Brașov, orașul său natal, de care-l leagă foarte multe amintiri. Unele frumoase, altele triste…

Horia Brenciu, care pe 27 august 2016 a împlinit 44 de ani, a mărturisit că nu și-a revenit după moartea tatălui său, Radu, care a încetat din viață la începutul anului trecut.

În ianuarie 2016, Horia Brenciu și-a pierdut tatăl, pe Radu Brenciu, care a murit la vârsta de 85 de ani. Artistul avea o relație extrem de apropiată cu părintele său.

