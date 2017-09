HP concediază 5.000 de angajați. Compania IT Hewlett-Packard, cunoscută și sub numele de HP, are sediul în Palo Alto, California, SUA.

Este specializată în producerea calculatoarelor personale, laptopuri, servere, imprimante, produse soft etc. În 2010, HP deținea 32,6% din piața mondială de servere.

Dar, pentru eficientizare, conducerea a decis să rupă compania în două părți mai mici.

Astfel, HP Inc. a preluat partea de hardware şi, anul trecut, a decis să taie 3-4 mii de locuri de muncă.

Hewlett Packard Enterprise a preluat operaţiunile de cloud şi partea de software și, anul acesta, va concedia 5.000 de angajați, adică un angajat din zece, informează Digi 24, care citează Bloomberg.

Mai mult, concedierile de acum ar putea fi urmate și de altele, pentru că, până în 2020, compania vrea să taie cheltuielile cu 1,5 miliarde de dolari pentru a rămane cu mai mulţi bani la cercetare şi dezvoltare.

FOTO: Facebook.com/HP

VIDEO: Digi 24