Hrebenciuc, în comisia parlamentară de anchetă: Știu întâlnirea din sufrageria domnului Oprea, nu văd nimic ilegal în ea

Hrebenciuc, în comisia parlamentară de anchetă: ”Au fost 85.000 de voturi cu care PSD a pierdut în diaspora”, a spus fostul șef de campanie a lui Mircea Geoană, de la alegerile prezidențiale din 2009. Hrebenciuc s-a referit și la momentul invocat de Dan Andronic, privind petrecerea dată de fostul ministru Gabriel Oprea. ”Eu ştiu întâlnirea din sufrageria domnului Oprea, nu văd nimic ilegal în ea”, a spus Hrebenciuc, în fața parlamentarilor.

„Eu nu consider că o persoană este egală cu instituţia respectivă. Eu ştiu întâlnirea din sufrageria domnului Oprea, nu văd nimic ilegal în ea. Cel mult pot să am dubii asupra moralităţii ei”, a spus Hrebenciuc, adăugâbd că nu consideră că alegerile puteau fi atunci influenţate în acel mod. „Vorbind la telefon acolo, din sufragerie, nu avea cum să fi influenţat numărătoarea voturilor, numărătoarea paralelă, tot ce am vorbit noi aici”, a explicat șeful de campanie al PSD.

„Ar fi trebuit să aveţi şi o Biblie, ca să jurăm pe ea”, le-a spus Hrebenciuc senatorilor şi deputaţilor din comisia parlamentară de anchetă pentru alegerile prezidenţiale din 2009. „Este foarte mult de vorbit despre alegerile din 2009”, a adăugat el.

Viorel Hrebenciuc a arătat că „că totul s-a întâmplat în diaspora”, și a amintit că a fost preşedintele comisiei care a făcut legea electorală din 2004, conform căreia într-o secţie de vot pe listele electorale sunt trecuţi maxim 2.000 de alegători.

Potrivit acestuia, numărul maxim de voturi care poate fi obţinut în intervalul orar 7,00 – 21,00 este de 1.050, de aici „începând discuţia serioasă”. „Surpriza a fost că prima secţie mult discutată de la Paris avea 3.785 de alegători, aceasta în contextul în care în diaspora alegătorii mai trebuiau să completeze o declaraţie pe proprie răspundere că n-au mai votat în altă secţie. Deci tot în cele 4 minute includem şi această declaraţie, fără niciun fel de problemă. Dar nu numai Parisul este problema….În Irlanda – secţie de vot au votat 2.342 de oameni. Şi în Anglia sunt două secţii de vot cu peste 2.000 de alegători, restul sunt cifre normale. De la Anglia trecem la Spania şi vedem că sunt peste 10 secţii de vot în care au votat peste 2.300 de oameni, deci dublu decât ar fi fost normal. Curios este că la aceste secţii sunt şi secţii alăturate, deci practic iar un motiv în plus de suspiciune. În Italia, de asemenea, peste 10 secţii de vot care au peste 2.000 de alegători. La Chişinău sunt patru sau cinci secţii care au de asemenea peste 2.000 de alegători. Şi acum dumneavoastră trebuie să judecaţi în comisie cum s-a putut. Problema e cum au reuşit să voteze în acele secţii mult mai mulţi oameni decât puteau să voteze în mod normal, cifra maximă fiind 1.050″, le-a spus parlamentarilor şeful de campanie al lui Geoană.

Marți a mai fost audiat, pentru a doua zi consecutiv, vicepreşedintele AEP Marian Muhuleţ dar și Octavian Opriș, președintele AEP la acea dată.

Întrebat dacă AEP a avut semnale de fraudare a alegerilor prezidenţiale din 2009 în turul al doilea, menite să schimbe în mod decisiv rezultatul scrutinului, Muhuleţ a precizat că procesele verbale există arhivate într-o arhivă electronică pentru că este un efect al scanării la nivelul Birourilor electorale judeţene.

”Există o arhivă optică, a fost pusă la dispoziţia Parchetului, o vom pune şi la dispoziţia comisiei parlamentare. Au fost scanate şi cele de la secţiile de votare din străinătate. Contestaţiile venite din partea partidelor au fost soluţionate la vremea respectivă”, a afirmat Muhuleţ după audierea din cadrul Comisiei parlamentare de anchetă.

Jurnalistul Dan Andronic afirmase, în prima zi de audieri, că a vorbit despre întâlnirea de la Gabriel Oprea de acasă atunci când i s-a părut relevant, și că nu i se pare că persoanele care au participat la acea cină au comis vreo ilegalitate.

Comisia de anchetă privind scrutinul prezidențial din 2009 a fost propusă de PSD și ALDE. Majoritatea parlamentară a cerut să fie demarată o anchetă în Parlament privind alegerile prezidențiale din 2009, pentru clarificarea aspectelor cu privire la organizarea alegerilor din 2009, dar și cu privire la rezultatul scrutinului prezidențial.

Solicitarea a venit în urma dezvăluirilor făcute de Dan Andronic legate de noaptea alegerilor și de persoanele aflate în anturajul lui Traian Băsescu. Acesta a scris că a mers, în calitate de consultant politic, în seara celui de al doilea tur al alegerilor prezidențiale în casa lui Gabriel Oprea. Acolo se mai aflau, potrivit lui Andronic, șeful SRI de la momentul respectiv, George Maior, prim-adjunctul directorului SRI, Florian Coldea, și Laura Codruța Kovesi, la momentul acela procuror general al României. Dan Andronic scria că Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi erau preocupaţi, în seara alegerilor, de victoria lui Traian Băsescu.