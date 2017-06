Hunor, despre moțiune: Majoritatea trebuie să aibă dreptul de a schimba miniştrii

Hunor, despre moțiune. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că cei care deţin majoritatea parlamentară trebuie să aibă şi posibilitatea de a schimba miniştrii, inclusiv premierul.

„Moţiunea de cenzură este instrumentul majorităţii şi al parlamentarilor din orice grup de a controla, de a da jos Guvernul. Eu cred că un principiu trebuie să fie clar pentru toată lumea: cei care au fost votaţi şi deţin majoritatea trebuie să aibă şi posibilitatea şi dreptul de a schimba miniştrii, inclusiv, la un moment dat, premierul, dacă doresc. Ei acest lucru fac, ar fi fost bine să facă fără scandal, fără acest circ, dar rolul şi principiul trebuie să funcţioneze, indiferent cine asigură majoritatea. Acesta este punctul nostru de vedere, astăzi, mâine vom stabili, dar principiul trebuie respectat”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Întrebat dacă UDMR va susţine moţiunea, Kelemen Hunor a răspuns că neste posibil.

„Nu ştiu unde vă duce cu gândul, nu am această capacitate de a ghici, deci e posibil şi această variantă dacă ne gândim la principiu. Oricum, noi avem o colaborare parlamentară de jumătate de an, din februarie, şi noi săptămânal ne întâlnim. Liderii se întâlnesc săptămânal, şi la Senat, şi la Cameră, şi noi ne întâlnim dacă nu săptămânal, de două ori pe lună cu domnul Dragnea, cu domnul Tăriceanu şi discutăm toate aspectele din politică. Eu m-am întâlnit şi cu domnul Grindeanu în calitate de premier. Deci, nu e nimic nou sub soare, nu ne întâlnim astăzi prima dată”, a spus Kelemen Hunor.