O imagine de la atacul care a avut loc în Londra, în noaptea de sâmbătă de vineri, a devenit virală pe rețelele de socializare. În haosul care a urmat atacului, oamenii aflați în Borough Market au fost evacuați din localuri, însă un tânăr a refuzat să renunțe la paharul său cu bere.

Mai mulți pietoni aflați pe London Bridge au fost loviți cu o camionetă albă, iar apoi teroriștii aflați înăuntru au fugit în zona Borough Market unde au înjunghiat oamenii aflați la terase, sâmbătă noapte.

Autoritățile au intervenit rapid, iar cei trei teroriști au fost uciși la opt minute de la ora la care s-a înregistrat primul apel către poliție. În acest timp, însă, numeroase localuri au fost evacuate.

Televiziunile britanice au surprins momentele în care oamenii evacua zona, iar un tânăr a reușit să iasă în evidență. Motivul? Acesta avea paharul cu bere în mână și parcă mergea cu atenție să nu verse băutura, relatează UNILAD.

Internauții au reacționat imediat, iar mulți au considerat că acest tânăr este un simbol al “rezistenței în fața terorii”.

“De ce ISIS nu va câștiga niciodată. Un atac tocmai a avut loc, iar acest tip refuză să-și verse băutura”, a scris un utilizator al rețelei Twitter.

“Acest bărbat a plătit prețul londonez pentru o bere. Nu va permite ca atacurile să îl oprească din a o savura”, a scris un altul.

There's an apparent terrorist attack in London and this guy is strolling down the street with his pint. pic.twitter.com/zy74ytgAdq

— Oli (@Oli_Row) June 3, 2017