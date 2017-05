Încă un deces din cauza rujeolei. Un copil de patru luni a murit la Craiova

Încă un deces din cauza rujeolei. O fetiță de patru luni a murit la Craiova. Copilul, din comuna doljeană Catane, a murit joi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova, informează Gazeta de Sud.

Fetița a luat boala de la mama sa, care era nevaccinată și s-a îmbolnăvit prima de rujeolă. Copilul a ajuns vineri, 19 mai, în stare gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova.

„A fost transferată la noi de la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Medicii de acolo au sunat la noi, la Terapie Intensivă, și au anunțat că trimit un copil cu rujeolă care se află în stare gravă, avea insuficiență respiratorie. Mama acestei fetițe este minoră, are 15-16 ani. Ea a fost cea care a făcut prima boala, a alăptat fetița, deși era bolnavă, și a transmis boala mai departe“, a declarat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova, dr. Bogdan Fănuță.

Acesta este al 27-lea caz de deces din cauza rujeolei.

Florian Bodog: „Numărul este foarte mare”

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat, la data de 17 mai, în Parlament, că medicii și părinții responsabili trebuie să vaccineze copiii.

„Eu cred că un medic responsabil şi un părinte responsabil trebuie să fie pozitiv în ceea ce priveşte vaccinarea copiilor. Dacă o să ne uităm la cifre o să vedem modul în care au evoluat bolile de la momentul introducerii vaccinării şi până în prezent. Sunt 26 de decese. Numărul este foarte mare şi eu consider că avem o responsabilitate faţă de toţi părinţii şi faţă de toţi copiii din România”, a declarat ministrul.

Rujeola este o boală infecţioasă care, dacă nu este tratată, poate duce la complicații. Datele CNSCBT arată că din una din patru persoane infectate cu rujeolă au nevoie de spitalizare. Din 1.000 de bolnavi de rujeolă, unul își pierde viața din cauza complicațiilor.

„Vaccinul împotriva rujeolei protejează copiii împotriva acestei boli. În România, nouă din 10 părinţi îşi vaccinează copiii“, mai subliniază reprezentanţii CNSCBT.

România se confruntă cu o epidemie de rujeolă începută în toamna lui 2016. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică România, până la 12 mai, au fost confirmate nu mai puțin de 5.728 de cazuri confirmate de rujeolă. Au fost înregistrate 25 de decese, astfel: 8 în jud. Timiș, 5 în jud. Arad, 5 în jud. Dolj, 3 în jud. Caraș Severin, 1 in jud. Bihor, 1 in jud. Călărași, 1 in jud. Satu Mare și 1 in București. S-au înregistrat cazuri de rujeolă în 39 de județe.