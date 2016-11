Statul american Tennesse este afectat de incendii de vegetație de proporții, care au avariat sau au distrus aproximativ 100 de locuințe, relatează CNN. Eforturile pompierilor de a stinge flăcările sunt îngreunate de rafalele puternice de vânt.

Sute de oameni au fost evacuați, iar aproximativ 100 de proprietăți au fost distruse în urma incendiilor din statul american.

„Dacă sunteţi o persoană credincioasă, ne-ar fi de folos rugăciunile voastre”, a declarat şeful Pompierilor din Gatlinburg, Greg Miller. Numeroase echipaje se luptă cu flăcările, însă efoturile sale sunt îngreunate de vântul puternic.

Incendiul a izbucnit în Parcul Naţional Great Smoky Mountains și s-a extins rapid spre comunităţile din apropiere. Vântul puternic a împrăştiat scântei pe distanţe lungi, ceea ce a făcut să izbucnească noi incendii. De asemenea, rafalele au rupt fire electrice.

„A fost furtuna perfectă”, a spus Cassius Cash, superintendent al parcului naţional.

Nimeni nu şi-a pierdut viaţa în urma incendiilor, însă un bărbat a suferit arsuri în timpul evacuării. O altă persoană a fost rănită într-un accident cu un camion de pompieri. Totodată, mai multe locuinţe şi sedii de firme au fost distruse în centrul oraşului Gatlinburg, printre care un hotel de 16 etaje şi un complex rezidenţial.

Autorităţile au emis ordine de evacuare pentru Gatlinburg şi zonele din jur. „Nimeni nu are voie să intre în oraş în prezent. Dacă vă aflaţi în Gatlinburg şi puteţi să plecaţi (…), plecaţi imediat”, au anunţat autorităţile.

Circa 1.300 de oameni şi-au petrecut noaptea de luni spre marţi în adăposturi de urgenţă deschise la un centrul comunitar şi într-un parc. O parte dintre ei au avut nevoie de oxigen, pentru că au inhalat fum.

TENNESSEE: PHOTOS: National Guard is being brought in to city of Gatlinburg and beyond as massive wildfires force mandatory evacuations. pic.twitter.com/FnLmS3ZJaO

— KolHaolam (@KolHaolam) November 29, 2016