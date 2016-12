Un incendiu puternic a izbucnit într-un depozit din Oakland, California, unde avea loc o petrecere rave. Nouă oameni au murit. Zeci de oameni se aflau în interiorul clădirii în momentul în care aceasta a fost cuprinsă de flăcări, relatează East Bay Times.

Incendiul din Oakland se aseamănă cu tragedia din clubul Colectiv, din 30 octombrie 2015. Incendiul a afectat o fostă fabrică transformată în club, unde avea loc un concert la care participau aproape 400 de persoane. 64 de oameni au murit și 145 au fost internate în spitalele din Capitală. La fel ca în cazul clubului din Oakland, din în Colectiv nu existau sisteme automate de detecţie şi stingere a incendiului.

UPDATE 4 decembrie, 10.20: Cel puțin 25 de persoane sunt date dispărute în urma incendiului devastator. Astfel, se așteaptă ca bilanțul să ajungă între 30 și 40 de morți. Numărul exact al participanților la petrecerea rave din depozit nu este cunoscut cu exactitate, însă numărul ar fi de aproximativ 70.

Între timp, au apărut mai multe fotografii cu depozitul transformat în club.

UPDATE ora 21:50. Deşi au fost confirmate nouă persoane decedate, autorităţile se aşteaptă ca numărul morţii să ajungă la aproape 40. Cei mai mulţi morţi au fost găsiţi la etajul al doilea al clădirii. Echipele care au intervenit au avut nevoie de 5 ore pentru a stinge flăcările, în condiţiile în care clădirea nu era dotată cu sistem automat de stingere a incendiilor.

UPDATE ora 19:10. „Era prea cald, prea mult fum. A trebuit să ies de acolo”, a spus una din persoanele aflat în club, în momentul în care a izbucnit incendiul. „Am simțit că mi se cojește piele, iar plămânii că mi se umple cu fum. Nu am reușit să fac extinctorul să funcționeze”, a mai spus acesta.

Oamenii au început să posteze mesaje pe pagina de Facebook care promova evenimentul rave din club. În afară de lista persoanelor care au fost date dispărute după incendiu, pe pagină au apărut mesaje de condoleanțe.

UPDATE ora 17:30. Nouă oameni au murit în urma incendiului din fostul depozit transformat în club, au anunțat autoritățile. Alte 25 persoane sunt date dispărute. Pompierii n-au terminat de verificiat întreaga clădire, ceea ce înseamnă că numărul persoanelor decedate ar putea crește în următoarele ore.

Până la 70 de oameni participau la o petrecere în interiorul depozitului, atunci când incendiul a izbucnit, din motive încă necunoscute. O parte dintre petrecăreți a fost evacuată până la urmă de pompieri.

