Incendiu la clubul de tenis Wimbledon. Pompierii au reușit să stingă flăcările

Incendiu la clubul de tenis Wimbledon. Clubul de tenis a fost cuprins de flăcări, însă cauza nu a fost identificată. Reprezentanții clubului au scris ulterior pe Twitter că incendiul a fost lichidat.

Incendiul a izbucnit la Poarta 1, situată în apropierea curtea nr. 1 Wimbledon la care se fac lucrări pentru a fi adăugat un acoperiş retractabil. ăcările au cuprins un teren al All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTCC) din Londra, Marea Britanie, clubul care organizează turneul de slam de la campionatul de tenis Wimbledon încă din 1877.

Patru echipaje de pompieri au intervenit la fața locului și au reușit să lichideze focul. Momentat nu se cunosc cauzele care au condus la izbucnirea incendiului.

Potrivit london-fire.gov.uk, incendiul ar fi afectat aproximativ o tonă de materiale de construcție și peste 20 de metri de gard viu din apropierea terenului de tenis.

Turneul de tenis de la Wimbledon (The Championships, Wimbledon) este cel mai vechi şi mai prestigios dintre cele 4 turnee de Mare Şlem (turneele de prim rang din circuitele de tenis masculin, ATP şi feminin, WTA), fiind singurul dintre cele patru care se desfăşoară pe aceeaşi suprafaţă ca la început, iarba. Este găzduit de All England Lawn Tennis and Croquet Club din Londra, în Marea Britanie. Este al treilea ca ordine pe parcursul anului, dupa Australian Open şi Roland Garros. Prima ediţie a avut loc în 1877.

FOTO: Twitter