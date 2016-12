Un incendiu puternic a izbucnit într-un depozit din Oakland, unde avea loc o petrecere rave. Zeci de oameni se aflau în interiorul clădirii în momentul în care aceasta a fost cuprinsă de flăcări, relatează East Bay Times.

Până la 70 de oameni participau la o petrecere în interiorul depozitului, atunci când incendiul a izbucnit, din motive încă necunoscute. Petrecăreții au fost evacuați până la urmă de pompieri. Autoritățile au anunțat că sunt victime, însă nu au oferit mai multe detalii.

Heading home. More pics of the Satya Yuga fire on 31st/International pic.twitter.com/N188niI2IW

— Seung Y. Lee (@seungylee14) December 3, 2016