Incendiu puternic la hotelul Bellagio din Las Vegas | VIDEO

Un incendiu puternic a pus stăpânire pe celebrul hotel Bellagio din Las Vegas. Acoperișul clădirii a fost cuprins de flăcări, iar numeroase echipaje au intervenit pentru a stinge focul, relatează Daily Mail.

În urma incendiul, celebra arteră Vegas Strip a fost închisă circulației pentru ca pompierii să poată interveni. Nu este clar ce anume a provocat incendiul, însă nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

More of the fire at the Bellagio #LasVegas pic.twitter.com/bERkWGIsa6

— Brian (@BrianBlogs314) April 14, 2017