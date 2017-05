Încep audierile în comisia de anchetă privind prezidențialele din 2009. Dan Andronic vine în fața parlamentarilor

Încep audierile în comisia de anchetă privind prezidențialele din 2009. Jurnalistul Dan Andronic este primul care vine în fața parlamentarilor, dar la audieri vor mai ajunge și Mircea Geoană, Viorel Hrebenciuc, Dan Șova, Ana Maria Pătru, Vasile Blaga și șeful STS Marcel Opriș.

Parlamentarii comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului de anchetă cu privire la alegerile prezidenţiale din 2009 s-au reunit, săptămâna trecută, în prima şedinţă. Primele decizii au vizat chestiuni organizatorice. Parlamentarii s-au certat dacă la ședințe să participe supleanții. Comisia a decis, la final, să înceapă audierile săptămâna viitoare, cu jurnalistul Dan Andronic.



Prima persoană care va fi audiată în comisia parlamentară de anchetă este jurnalistul Dan Andronic. Acesta se va prezenta luni în fața membrilor comisiei de anchetă. Printre cei care vor mai fi audiați se numără Mircea Geoană, Viorel Hrebenciuc, Dan Șova, Ana Maria Pătru, dar și Vasile Blaga, la acel moment șef de campanie al lui Traian Băsescu. Și șeful STS Marcel Opriș va ajunge în fața comisiei parlamentare de anchetă.

În prima ședință s-a votat componența comisiei parlamentare de anchetă. Astfel, preşedintele comisiei este senatorul PSD Mihai Fifor. Din comisie mai fac parte Adrian Ţuţuianu, Dorel Căprar, Mihai Weber, Adrian Pleşoianu, Oana Florea, Eugen Nicolicea – PSD, Steluţa Cătăniciu – ALDE, Cezar Preda, Vasile Vaerga şi Daniel Fenechiu – PNL, Mihai Goţiu şi Eduard Dircă – USR, Robert Turcescu – PMP şi Antal Istvan – UDMR.



Conducerea Comisiei a decis şi ca toate şedinţele să fie secrete, iar accesul presei a fost restricționat, după primele 20 de minute. După mai multe discuții privind participarea supleanților la ședințe, s-a decis că aceștia pot participa la lucrări dar nu pot lua cuvântul în timpul dezbaterilor.



Comisia de anchetă privind prezidențialele din 2009 va analiza mecanismele paralele de influenţare sau viciere a rezultatului votului. Alte obiective ale comisiei de anchetă sunt verificarea posibilei existenţe a unor mecanisme paralele de influenţare sau de viciere a rezultatului votului, terminarea practică a capacităţii de procesare în timp real a solicitanţilor care au votat în unele secţii de vot, în special din afara graniţelor ţării, precum și verificarea legalităţii achiziţionării aplicaţiilor sau serviciilor informatice utilizate de către Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile prezidenţiale în anul 2009.

Jurnalistul Dan Andronic a susţinut, recent, că arhiva SIPA ar fi fost copiată în timp ce era inventariată de o comisie desemnată de Monica Macovei, ministru al Justiţiei la acea dată. În urma dezvăluirii, ministrul Justiției, Tudorel Toader a anunțat că va desecreatiza arhiva SIPA, în condițiile legii.

În replică, europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justiţiei, susţine că nu a primit niciun dosar din arhiva SIPA, precizările fiind făcute ca urmare a unui articol scris de Dan Andronic, în care acesta susţine că la Macovei ar fi ajuns informaţii din arhivă.

„Nu am primit niciun dosar din arhiva SIPA. Nu am fotocopiat niciun dosar din arhiva SIPA. Nu am sustras şi distrus niciun dosar SIPA. Nu am avut nicio informaţie despre judecători sau procurori din dosarele SIPA. Eu am decis desfiinţarea acestui serviciu secret, întrucât existau informaţii în spaţiul public că făcea abuzuri. Justiţia nu avea nevoie de un serviciu secret. Am decis să desfiinţez SIPA, iar arhiva să fie inventariată şi predată Administraţiei Penitenciarelor. Am fost singurul ministru care a decis desfiinţarea unui serviciu secret”, transmite Monica Macovei printr-un comunicat de presă.

Comisia de anchetă privind scrutinul prezidențial din 2009 a fost propusă de PSD și ALDE. Majoritatea parlamentară a cerut să fie demarată o anchetă în Parlament privind alegerile prezidențiale din 2009, pentru clarificarea aspectelor cu privire la organizarea alegerilor din 2009, dar și cu privire la rezultatul scrutinului prezidențial.

Solicitarea a venit în urma dezvăluirilor făcute de Dan Andronic legate de noaptea alegerilor și de persoanele aflate în anturajul lui Traian Băsescu. Acesta a scris că a mers, în calitate de consultant politic, în seara celui de al doilea tur al alegerilor prezidențiale în casa lui Gabriel Oprea. Acolo se mai aflau, potrivit lui Andronic, șeful SRI de la momentul respectiv, George Maior, prim-adjunctul directorului SRI, Florian Coldea, și Laura Codruța Kovesi, la momentul acela procuror general al României. Dan Andronic scria că Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi erau preocupaţi, în seara alegerilor, de victoria lui Traian Băsescu.