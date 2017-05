Vedete din întreaga lume se îndreaptă către Cannes, unde are loc celebrul festival de film, ajuns anul acesta la ediția cu numărul 70. Timp de 11 zile, cinefilii își vor îndrepta atenția către stațiunea din sudul Franței, care se transformă în cetatea filmului.

Julianne Moore, Robert Pattinson, Jake Gyllenhaal și Emma Thompson sunt printre vedetele care își vor face apariția pe covorul roșu. Cea de-a 70-a ediție a Festivalului de Film de la Canne a început astăzi, în deschidere fiind proiectat filmul ”Les Fantomes d’Ismael”, în care joacă și actrița Marion Cotillard.

Riviera franceză devine pentru următoarele 11 zile un adevărat punct de atracție pentru staruri. Jurnaliștii BBC au realizat o listă cu la ce ar urma să se întâmple în timpul Festivalului de Film de la Cannes, dar și care sunt principalele așteptări.

Nicole Kidman va fi … peste tot

Anul acesta ar putea fi considerat anul lui Nicole Kidman, care are patru proiecte în televiziune, dar și în cinematografie. De altfel, ea joacă într-unul dintre cele mai așteptate filme ale Festivalului de la Cannes, respectiv pelicula The Beguiled, regizată de Sofia Coppola.

Totodată, Nicole Kidman joacă și în pelicula The Killing of a Sacred Deer, regizată de directorul grec Yorgos Lanthimos, precum și lungmetrajul How to Talk to Girls at Parties, care va avea premiera tot la Cannes. Mai mult, ea va juca și într-o producție realizată pentru televiziune, respectiv Top of The Lake.

Multe, foarte multe petreceri

Festivalul de Film de la Cannes este mereu în atenție și pentru petrecerile sale nesfârșite, care au loc în larg pe iahturi de lux. Rihanna și Cara Delevigne vor fi printre cele care vor găzdui mai multe petreceri, potrivit sursei citate.

Măsuri foarte drastice de securitate

Anul acesta, autoritățile au fost nevoie să suplimenteze măsurile de securitate. Mai precis, Festivalul de Film de la Cannes se desfășoară sub o protecție fără precedent. Decizia autorităților de a înăspri paza nu este suprinzătoare, având în vedere că țara se află în stare de urgență, care a fost decretată în urma atacurilor din noiembrie 2015.

Totodată, anul trecut, în orașul apropiat Nisa, un terorist a ucis zeci de persoane, după ce a intrat cu un camion pe o arteră pietonală, chiar de Ziua Națională a Franței.

Astfel, pentru perioada festivalului, au fost instalate 550 de camere de supraveghere – una pentru fiecare 140 de locuitori din orașul francez.

Totodată, 400 de ghivece de mari dimensiuni, realizate din ciment, vor fi plasate strategic pentru a evita orice tentativă de atentat cu vehicul.

Actorii care vor fi … în spatele camerelor

Anul acesta, Kristen Stewart, Robin Wright și Vanessa Redgrave vor fi … în spatele camerelor, căci și-au încercat norocul în regie.

Kristen Stewart și Robin Wright au regizat câte un scurtmetraj – Come Swim și The Dark of Night.

Competiție dură pentru Palme d’Or

În total, 18 filme se luptă pentru trofeul Palme d’Or, care anul acesta va fi decorat cu diamante. Printre favorite se numără Wonderstruck, în regia lui Todd Haynes. Decizia va fi una dificilă pentru președintele juriului Petro Almodovar și colegii săi.

Filmele aflate în competiția pentru Palme d’Or:

”The Meyerowitz Stories” de Noah Baumbach

”In the fade/ Aus Dem Nichts” de Fatih Akin

”Okja” de Bong Joon-Ho

”120 Battements par Minute” de Robin Campillo

”The Beguiled” de Sofia Coppola

”Rodin” de Jacques Doillon

”Happy End” de Michael Haneke

”Wonderstruck” de Todd Haynes

”Le Redoutable” de Michel Hazanavicius

”The Day After/ Geu-Hu” de Hong Sangsoo

”Radiance/ Hikari” de Naomi Kawase

”The Killing of a sacred deer” de Yorgos Lanthimos

”A gentle creature” de Sergei Loznitsa

”Jupiter’s moon” de Kornél Mandruczo

”L’Amant Double” de François Ozon

”You Were Never Really Here” de Lynne Ramsay

”Good Time” de Benny Safdie & Josh Safdie

”Loveless/ Nelyubov” de Andrey Zvyagintsev

Suprizele de la Cannes

Cum petrecerile vor fi în toi, șampania va curge, iar vedetele vor avea un program încărcat… orice se poate întâmpla.

În anii precedenți a fost un scandal, după ce organizatorii le-ar fi impus actrițelor să poarte tocuri. Totodată, faimosul director Lars von Trier a fost interzis, după ce a spus că “simpatizează” cu Hitler.

Citește și: Dana Rogoz, invitată la Festivalul de Film de la Cannes. “Vis împlinit”