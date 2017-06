Începe Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, FITS 2017! Peste 68.000 de spectatori sunt aşteptaţi zilnic

Cea de-a XXIV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, FITS 2017, care va începe vineri, a pregătit 503 evenimente indoor şi outdoor, piese de teatru, concerte, spectacole de circ, de operă, de lectură, musicaluri, filme, expoziţii cu fotografii ce se referă la artele spectacolelor, conferinţe şi seminarii. Nu mai puţin de 3.278 de artişti din 72 de ţări vor fi pe scenele FITS, în cele 71 de spaţii de joc, aplaudaţi zilnic, după cum se așteaptă organizatorii, de aproximativ 68.000 de spectatori.

Vor fi zece zile de spectacole diverse şi unice, după cum anunţă organizatorii.

„Aşteptăm 68.000 de spectatori pe zi la evenimentele din spaţiile de interior şi exterior, pregătite deja să primească oaspeţi. Tema acestui an este iubirea şi, din iubire pentru comunitatea extraordinară pe care o avem în jurul festivalului nostru, vom dărui momente unice”, a spus Constantin Chiriac, preşedintele FITS.

Programul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, FITS 2017 pentru weekend:

VINERI, 9 iunie

*Ora 8: Focus FITS 2016″. Expoziţie de fotografie semnată de Mihaela Marin şi Sebastian Marcovici, în Sala CIT a Primăriei Sibiu. Vernisajul va avea loc duminică, 11 iunie, de la ora 14.

*Ora 8: Ziarul Orizontal, Vol. 5, Zidul exterior al TNRS. Autor: Dan Perjovschi.

*Ora 9: Expoziţia „Atitudini”, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong”. Vernisajul va avea loc duminică, la ora 15.

*Ora 9: Expoziţia „Măşti populare româneşti”, Facultatea de Litere şi Arte a ULBS. Expoziţia este semnată de Ioana şi Ana Negoiţă, iar vernisajul va avea loc tot astăzi, la ora 17.

*Ora 9: „Simplitatea este foarte sofisticată”, un atelier coordonat de scenograful Jean Guy Lecat, la Hotelul Împăratul Romanilor. Accesul publicului este gratuit, pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile.

*Ora 10: Expoziţia „Afişul polonez de teatru, film şi operă din colecţia Krzysztof Dydo”, Muzeul de Artă Contemporană al MN „Brukenthal”.

*Ora 10: Atelierul „Explorarea personajului prin mişcare – atelier pentru actori şi dansatori”, Sala Albastră a Casei de Cultură a Studenţilor, de Maxine Braham & Nelson Fernandez.

*Ora 10: Expoziţie de artă decorativă, sticlă şi metal – Ioan Tămâian, precum şi o expoziţie de pictură, aparţinând Tinei Ecaterina Popa, la Galeria de Artă UAP. Vernisajul va avea loc duminică, ora 13.30.

*Ora 10: „Sibiu Book Festival – Strada cu Cărţi”, Piaţa Mică, deschisă până duminică, inclusiv. Peste 4.000 de titluri vor fi disponibile, la preţuri promoţionale.

*Ora 10: Atelierul „Tehnica lui Michael Cehov: Construirea personajului”, Sala Orange, parter, Casa de Cultură a Studenţilor.

*Ora 14: Conferinţa „Octavian Saiu, în dialog cu Dorte Lena Eilers”, Librăria Habitus.

*Ora 16: Spectacol de teatru „Cântăreaţa cheală”, Sala Parter a Teatrului „Gong”. Preţ: 30/ 25 lei. Spectacol prezentat în limba franceză, cu traducere în limbile română şi engleză.

*Ora 16: Spectacol de teatru „O femeie”, Studioul CAVAS al Facultăţii de Litere şi Arte din cadrul ULBS. Preţ: 20 lei.

*Ora 16: Film – Orgile din Transilvania „O călătorie în timp”, Librăria Habitus. Regia şi scenariul: Dan Păduraru.

*Ora 16: Spectacol de teatru „Parfumul iubirii”, Sala „Lulu” a Fabricii de Cultură. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Incursiune în abis”, strada Nicolae Bălcescu. Spectacol reluat şi la ora 21.30.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Migraaaanţi sau prea suntem mulţi pe nenorocita asta de barcă”, Sala Parter a Teatrului „Gong”. Preţ: 30/ 25 lei.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Prelegere despre nimic”, sala Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu. Preţ: 40 lei.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Rug”, Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu. Preţ: 30/ 25 lei.

*Ora 18.45: Spectacol de dans „Din Guadelupa, cu toată dragostea”, strada Nicolae Bălcescu. Spectacol reluat şi la ora 20.30.

*Ora 19: Spectacol de dans „Hydre”, Biserica Fortificată Cisnădioara. Preţ: 30/ 25 lei.

*Ora 19: Spectacol de circ „Întoarcere în timp… pe sârmă”, Piaţa Mică.

*Ora 19: Spectacol de muzică „Regele David”, Catedrala Evanghelică. Preţ: 20/ 10 lei.

*Ora 19.30: Spectacol de teatru „Dansul urşilor din Pirinei”, strada Nicolae Bălcescu.

*Ora 20: Spectacol de teatru „Minetti”, BRD Scena9. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 20: Spectacol de teatru „Soldatul de ciocolată (sau armele şi omul)”, Filarmonica de Stat Sibiu. Preţ: 40 lei.

*Ora 20: Spectacol de dans „Tango la înălţime II”, Sala „Faust” a Fabricii de Cultură. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 22: Musical „Rocky Horror Show”, Oldies Pub. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 22: Spectacol de teatru „Solo Goya”, Studioul CAVAS. Preţ: 20 lei.

*Ora 22.15: Spectacol de circ „Arta curajoului (Prolog)”, Piaţa Mare.

*Ora 22.30: Spectacol de muzică „De la Fado la Tango”, Piaţa Mare.

*Ora 23.45: Artificii, Piaţa Teatrului.

SÂMBĂTĂ, 10 iunie

*Ora 8: Ziarul Orizontal, Vol. 5, Zidul exterior al TNRS. Autor: Dan Perjovschi.

*Ora 9: Expoziţia „Atitudini”, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong”. Vernisajul va avea loc duminică, la ora 15.

*Ora 9: Expoziţia „Măşti populare româneşti”, Facultatea de Litere şi Arte a ULBS

*Ora 9: „Simplitatea este foarte sofisticată”, un atelier coordonat de scenograful Jean Guy Lecat, la Hotelul Împăratul Romanilor.

*Ora 10: Expoziţia „Afişul polonez de teatru, film şi operă din colecţia Krzysztof Dydo”, Muzeul de Artă Contemporană al MN „Brukenthal”.

*Ora 10: Atelierul „Explorarea personajului prin mişcare – atelier pentru actori şi dansatori”, Sala Albastră a Casei de Cultură a Studenţilor, de Maxine Braham & Nelson Fernandez.

*Ora 10: Expoziţia „Lumea lui Purcărete”, Sala CIT a Primăriei Municipiului Sibiu. Vernisajul va avea loc duminică, la ora 14.30.

*Ora 10: „Sibiu Book Festival – Strada cu Cărţi”, Piaţa Mică, deschisă până duminică, inclusiv. Peste 4.000 de titluri vor fi disponibile, la preţuri promoţionale.

*Ora 10: Atelierul „Tehnica lui Michael Cehov: Construirea personajului”, Sala Orange, parter, Casa de Cultură a Studenţilor.

*Ora 11: Spectacol de teatru „Drumul lui Făt Frumos”, zona Cupolei din Parcul Sub Arini.

*Ora 11: George Nanu, în dialog cu Robert Wilson, Librăria Habitus.

*Ora 12: „Jocurile copilăriei”, Piaţa Mică.

*Ora 13: Carte „Fenimentul Off-Off Broadway”, Librăria Habitus.

*Ora 13: Spectacol de teatru „Zâna, cerbii şi tăietorul de lemne”, strada Nicolae Bălcescu.

*Ora 14: Expoziţia de artă decorativă, sticlă şi metal – Ioan Tămâian şi expoziţia de pictură – Tina Ecaterina Popa, Galeria UAP.

*Ora 14: George Banu în dialog cu Rimas Tuminas, Librăria Habitus.

*Ora 14: Nikolai Mihailovici Gorceakov – carte „Lecţiile de regie ale lui Vahtangov”, Librăria Habitus.

*Ora 14.30: „Garantat 100%”, Sala Festivă a BJ ASTRA. Invitat: Robert Wilson.

*Ora 16: Film „Absolute Wilson” (2006), Librăria Habitus.

*Ora 16: Spectacol de teatru „Aglaja”, Sala Etaj a Teatrului „Gong”. Preţ: 30/ 25 lei.

*Ora 16: Spectacol de teatru „oVIDIus”, Sala CAVAS. Preţ: 20 lei.

*Ora 16: Spectacol de dans „Tango la înălţime II”, Sala „Faust” a Fabricii de Cultură.

*Ora 17.30: Spectacol de dans „Din Guadelupa, cu toată dragostea”, strada Nicolae Bălcescu. Spectacol reluat la ora 21.

*Ora 17.30: „Jocurile copilăriei”, Piaţa Mică.

*Ora 18: Concert de orgă la Biserica Evanghelică din Cisnădie. Preţ: 10 lei.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal”, Academia Forţelor Terestre. Preţ: 30/ 25 lei.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Minetti”, BRD Scena9. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Parfumul iubirii”, Sala „Lulu” a Fabricii de Cultură. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 18.15: Spectacol de teatru „Incursiune în abis”, strada Nicolae Bălcescu.

*Ora 19: Spectacol de teatru „Suflet de statuie”, strada Nicolae Bălcescu.

*Ora 20: Spectacol de teatru „Caii din Menorca”, strada Nicolae Bălcescu.

*Ora 20: Spectacol de teatru „Eu, supremul”, Sala Parter a Teatrului „Gong”.

*Ora 20: Spectacol de operă „Romei şi Julieta din Orient”, Filarmonica de Stat Sibiu. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 21: Spectacol de teatru „Psyche”, Biserica Fortificată Cisnădioara. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 21.30: Spectacol de teatru „Metamorfoze”, outdoor Fabrica de Cultură. Preţ: 40/30 lei.

*Ora 21.45: Spectacol de circ „În echilibrul stabil”, Piaţa Mare.

*Ora 22: Spectacol de teatru „Eu, însumi”, Studioul CAVAS. Preţ: 20 lei.

*Ora 22: Spectacol de teatru „Un stejar”, TNRS. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 22.30: Spectacol de teatru „Din abisul oceanelor”, Piaţa Mare.

DUMINICĂ, 11 iunie

*Ora 8: Ziarul Orizontal, Vol. 5, Zidul exterior al TNRS. Autor: Dan Perjovschi.

*Ora 9: Expoziţia „Atitudini”, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong”. Vernisajul va avea loc duminică, la ora 15.

*Ora 9: Expoziţia „Măşti populare româneşti”, Facultatea de Litere şi Arte a ULBS

*Ora 9: „Simplitatea este foarte sofisticată”, un atelier coordonat de scenograful Jean Guy Lecat, la Hotelul Împăratul Romanilor.

*Ora 10: Expoziţia „Afişul polonez de teatru, film şi operă din colecţia Krzysztof Dydo”, Muzeul de Artă Contemporană al MN „Brukenthal”.

*Ora 10: Atelierul „Explorarea personajului prin mişcare – atelier pentru actori şi dansatori”, Sala Albastră a Casei de Cultură a Studenţilor, de Maxine Braham & Nelson Fernandez.

*Ora 10: Expoziţia „Lumea lui Purcărete”, Sala CIT a Primăriei Municipiului Sibiu. Vernisajul va avea loc duminică, la ora 14.30.

*Ora 10: „Sibiu Book Festival – Strada cu Cărţi”, Piaţa Mică, deschisă până duminică, inclusiv. Peste 4.000 de titluri vor fi disponibile, la preţuri promoţionale.

*Ora 10: Atelierul „Tehnica lui Michael Cehov: Construirea personajului”, Sala Orange, parter, Casa de Cultură a Studenţilor.

*Ora 11: Spectacol de teatru „Drumul lui Făt Frumos”, zona Cupolei din Parcul Sub Arini.

*Ora 11: Octavian Saiu, în dialog cu Saviana Stănescu şi Jim O’Quinn, despre „Teatrul american şi condiţia de străin”, Librăria Habitus.

*Ora 12: „Jocurile copilăriei”, Piaţa Mică.

*Ora 12.30: Spectacol de muzică „Omul – Pasăre şi Orchestra lui neobişnuită”, strada Nicolae Bălcescu. Spectacol reluat la ora 20.15.

*Ora 13: „Teatrul la persoana I. Robert Lepage, Simon Mc Burney, Pippo Delbono, Librăria Habitus.

*Ora 13.30: Expoziţie de artă decorativă, sticlă şi metal – Ioan Tămâian, expoziţie de pictură – Tina Ecaterina Popa, Galeria de Artă UAP.

*Ora 14: Spectacole de lectură „Fete în iubire”, Librăria Humanitas.

*Ora 14: Vernisaj „Focus FITS 2016”.

*Ora 14: Spectacole de lectură „MAL/PRAXIS”, Librăria Humanitas. Eveniment reluat şi la ora 22.

*Ora 14: Spectacol de teatru „MAL/PRAXIS”, Sala Etaj a Teatrului „Gong”. Preţ: 30/ 25 lei. Reluat şi la ora 22.

*Ora 16: Spectacol de teatru „Antisocial”, Sala Parter a Teatrului „Gong”.

*Ora 16: Octavian Saiu, în dialog cu Sam Green.

*Ora 16: Film „The Weather Underground” (2002), Librăria Habitus.

*Ora 16: Spectacol de teatru „Viaţa ascunsă a păpuşii”, Studioul CAVAS.

*Ora 17: Carte „Fluturele gladiator. Teatru politic & queer and feminist pe scena românească”, zidul exterior al TNRS.

*Ora 18: Concert de orgă la Biserica Evanghelică din Guşteriţa. Preţ: 10 lei.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Deşteptarea Primăverii”, Sala „Lulu” a Fabricii de Cultură. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 18: Spectacol de dans „Din Guadelupa, cu toată dragostea”, strada Nicolae Bălcescu. Spectacol reluat la ora 21.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Eu, supremul!”, AFT. Preţ: 30/ 25 lei.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Vorbiţi tăcere?”, TNRS. Preţ: 40/ 30 lei.

*Ora 18: Spectacol de teatru „Zâna, cerbii şi tăietorul de lemne”, strada Nicolae Bălcescu.

*Ora 19: Spectacol de teatru „#minor”, Sala Parter a Teatrului „Gong”. Preţ: 30/ 25 lei.

*Ora 19.15: Spectacol de teatru „Dansul urşilor din Pirinei”, strada Nicolae Bălcescu.

*Ora 20: Spectacol de teatru „Cinema live”, Filarmonica de Stat Sibiu. Preţ: 40 lei.

*Ora 20: Spectacol de muzică „Fado – între iubire şi păcat”, Biserica Ursulinelor. Preţ: 20 lei.

*Ora 20: Spectacol de teatru „Vania”, Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu. Preţ: 30/ 25 lei.

*Ora 21: Spectacol de teatru „Eu, din ochii celuilalt”, Biserica Fortificată Cisnădioara. Preţ: 30/ 25 lei.

*Ora 21.45: Spectacol de circ „Arta curajului”, Piaţa Mare.

*Ora 22: Spectacol de teatru „Curajul e numele trupei noastre”, Studioul CAVAS. Preţ: 20 lei.

*Ora 22: Spectacol de teatru „Evanghelie”, Sala „Faust” a Fabricii de Cultură. Preţ: 40 lei.

*Ora 22.30: Concert De Staat, Piaţa Mare.

Accesul publicului la spectacolele FITS

Accesul publicului la evenimentele de stradă programate în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu este gratuit. Pentru spectacolele de interior, accesul se face pe baza tichetelor emise la Agenţia Teatrală din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 17, în următorul interval: zilnic, de la ora 9 – 20, până în data de 18 iunie, inclusiv. Bilete pot fi achiziţionate şi online, prin portalul www.eventim.ro, sau din reţeaua naţională a magazinelor Germanos, Orange şi Vodafone, Librăriile Humanitas şi Cărtureşti.

Anul iubirii la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

Cum în fiecare an festivalul are o temă, acum ea se centrează pe sentimentul iubirii. Anul trecut, ediția FITS l-a sărbătorit și pe William Shakespeare, astfel că, la fiecare apariție publică, Constantin Chiriac a recitat din autorul lui “Hamlet”. În 2017, acesta intenționează ca la fiecare întâlnire cu spectatorii să prezinte versuri de dragoste.

72 de ambasade sunt partenere ale FITS

Evenimentul de lansare a FITS 2017 s-a centrat pe parteneriatele pe care le are cu diferite instituții și ambasade. Astfel, FITS 2017 beneficiază, potrivit lui Constantin Chiriac, de sprijinul a 72 de ambasade în România. Reprezentanții câtorva dintre ele au fost la conferința de presă ca să împărtășească din planurile pe care le au cu FITS, atât pentru anul acesta, cât și pentru edițiile viitoare.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. De la ce a pornit totul

În 1993, începea să se scrie un volum care, an de an, îşi adaugă file cu poveşti interesante şi personaje cunoscute de pe scena teatrului mondial. Atunci, un grup condus de Constantin Chiriac, actor la Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, s-a decis să ofere în dar oraşului un festival de arte ale spectacolului, un motiv în plus de mândrie pentru urbe. La un an distanţă, ediţia din 1994 a fost declarată oficial „Festivalul de Teatru Tânăr Profesionist”. Încă de atunci, numărul ţărilor participante a crescut la opt, iar în următorii doi ani au fost prezenţi invitaţi din 21, respectiv 24 de state. Crescând rapid şi cu ambiţie, la cea de-a VII-a ediţie, Festivalul a atras un număr record de participanţi, din 54 de ţări. În 2005, la ediţia cu numărul XII, au fost prezenţi 2.000 de participanţi, din 68 de ţări din întreaga lume, ce au pregătit Agenda Culturală a oraşului pentru programul „Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007”, an ce a marcat o ediţie de excepţie a Festivalului, reunind peste 2500 de participanţi, din 70 de ţări.

Acum, la aproape un sfert de veac, festivalul a ajuns să numere 3.278 de invitaţi din 70 de ţări, 503 evenimente şi 71 spaţii de joc. Potrivit organizatorilor, în perioada 9-18 iunie sunt aşteptaţi 680.000 de spectatori din toate colţurile lumii.

Organizatorii au pus în vânzare, începând din luna martie, bilete pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.