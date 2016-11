Îndemânarea chirurgului și hidroterapia l-au salvat. Nu a crezut și nu crede nici acum că suferă de vreo boală cu toate că, în anul 2010, medicii l-au diagnosticat cu diabet. Însă după ce în urmă cu o lună a ajuns la spital cu piciorul aproape cangrenat, iar medicii i-au spus că cel mai probabil va fi nevoie de amputație, Florin Magherușan a realizat că nu e de glumit cu sănătatea.

Pentru că s-a simțit și se simte bine în continuare, bucureșteanul de 53 de ani a refuzat să înghită medicamente așa cum i-a prescris doctorul, cu toate că analizele arătau că are diabet. A descoperit boala în 2010 și a ajuns la medic doar pentru că se simțea foarte slăbit. Altfel, Florin Magherușan nu ar fi dat pe la cabinetul doctorului nici în ruptul capului.

După un set de analize complete a aflat că suferă de diabet și a mers la specialist pentru a primi un tratament medicamentos adecvat. Dar nu a luat pastilele recomandate decât aproximativ o lună. S-a gândit că nu are rost atât timp cât se simte bine și glicemia este în limite normale. Însă în urmă cu mai bine de o lună, după ce s-a înțepat într-o perie de sârmă, «destul de ruginită», după cum singur recunoaște, a ajuns la spital cu piciorul aproape cangrenat.

Chirurgia și hidroterapia au făcut treabă bună împreună

„Nu mi-am imaginat că voi păți așa ceva. În trei zile de la înțepătură, piciorul meu arată exact ca cel al unui cadavru. Atunci m-am cam panicat. Medicul mi-a spus că totul s-a întâmplat din cauza bolii și că ceea ce am eu de fapt poartă denumirea de rană de picior diabetic. În clipa în care am fost informat că va fi nevoie de amputație am crezut că leșin”, povestește bucureșteanul.

Norocul său a fost că a ajuns la dr. Eduard Catrina, chirurg generalist la spitalul Colentina, care l-a băgat de urgență în operație și a făcut tot posibilul să-i salveze piciorul. Și a reușit! La scurt timp de la intervenția chirurgicală, doctorul i-a recomandat pacientului său hidroterapia, un tratament inovativ pentru plăgi acute și cornice. Mai exact, bărbatul de 53 de ani a folosit pansamente speciale pentru o vindecare curată și rapidă.

Acești plasturi creează un mediu umed echilibrat pentru ca plaga să se vindece curat și ușor. Alegerea pansamentului adecvat este esențială pentru succesul terapeutic, selecția făcându-se exclusiv în funcție de stadiul de evoluție a rănii – faza de curățare, de regenereare a țesutului sau de cicatrizare. Este foarte important ca acest tip de tratament să fie făcut doar după un consult al medicului specialist.