Inna l-a ales pe Andrei Ciurez. Semifinala Vocea României Junior și-a mai desemnat un finalist. A fost rândul Innei să plângă în momentul alegerii.

După ce Andra a fost primul jurat/antrenor care a trecut prin emoțiile deciziei, Inna a avut de ales unul dintre cei concurenți ai săi: Voicu Dumitraș, Alexia Niculae și Andrei Ciurez.

Primul a urcat pe scenă Voicu, care a cântat piesa „Writing’s on the wall” a lui Sam Smith. „Nici cuvintele nu mi le mai găsesc”, a spus Inna, la final.



Vocea Romaniei Junior – sezonul 1: Voicu Dumitras – Writing’s on the wall pe vocearomanieijunior.protv.ro

Apoi, Alexia cu o interpretare excelentă a piesei Wrecking Ball. Nici însăși Miley Cyrus poate nu o cânta așa frumos. „Mi-a plăcut cât de sensibilă ai fost la final. Îți mulțumesc că faci parte din echipa mea”, a spus Inna.



Vocea Romaniei Junior – sezonul 1: Alexia Niculae – Wrecking ball pe vocearomanieijunior.protv.ro

Ultimul act a fost rock. Andrei Ciurez a cântat “What do you want from me”. Energie și forță. Merge mai departe. Inna mizează pe el, pentru marele trofeu.



Vocea Romaniei Junior – sezonul 1: Andrei Ciurez – What do you want from me pe vocearomanieijunior.protv.ro