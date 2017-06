Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu înregistrările atribuite lui Kovesi

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în legătură cu înregistrările atribuite șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Duminică, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că va sesiza Inspecția Judiciară în legătură cu respectivele înregistrări.

Purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare, Alin Alexandru, că sesizarea a fost înregistrată la Direcția de Inspecție judiciară pentru procurori, care urmează să efectueze verificări prealabile pentru a stabili dacă există indicii cu privire la săvârșirea vreunei abateri disciplinare, transmite Agerpres.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineață, la Ministerul Justiției că va cere verificarea înregistrărilor în care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ”să ajungă la premier”.

”În primul rând, justiția este și trebuie să fie un serviciu de interes public. În al doilea rând, justiția trebuie să se înfăptuiască în acord cu binele public. În al treilea rând, potrivit Constituției, procurorii își desfășoară activitatea sub ministerul Justiției. Am auzit și eu aseară această controversă intensă cu privire la acele dialoguri pe care le-ar fi purtat doamna Kovesi. Ca ministru al Justiției, nu am căile legale pentru a verifica dacă acestea sunt adevărate. Ce pot să fac, este să urc în birou, să aștept să înceapă programul, voi chema de la inspecția judiciară pentru a verifica autenticitatea acestora. Ministrul Justiției nu face anchetă”, a declarat Tudorel Toader.

O înregistrare în care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ”să ajungă la premier”, a fost difuzată duminică, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.

În înregistrare, șefa DNA vorbește cu procurorul Jean Uncheșelu.

„Uncheşelu (procurorul Jean-Nicolae Uncheşelu, care l-a trimis în judecată pe Victor Ponta în dosarul Turceni-Rovinarii- n.r.), ştiţi ce îmi doresc? Să decapaţi instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. (…) Şi-am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat. Poate aşa, că suntem toţi, ne lămurim ce s-a întâmplat. Doamne, m-am uitat şi eu pe datele statistice, unde parcă toată lumea ne bănuia de dimineaţa până seara şi am făcut aşa un pic o… (…) DNA-ul aşa, adică anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane învinuite la 270. Adică e o discrepanţă foarte mare. Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem. Înseamnă că sunt alte cauze şi am vrut să stăm un pic de vorbă să vedem. M-am uitat puţin pe situaţiile astea. Sunt unele chestiuni îngrijorătoare. Sunt dosare de 6-7 ani cu urmărire penală începută şi care nu e soluţionată. Au venit şi la acelaşi procuror şi a mai venit cineva sau alt dosar. Urmărirea penală începută. La fiecare ştiţi ce aveţi în lucru. Dar altceva mă îngrijorează, că la asta cu dosarele vechi, fiecare ştiţi ce aveţi. Mă îngrijorează de ce nu-i înhăţăm! De două luni, unii din ei liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numa unii şi aceiaşi fac dosare. Unii s-au încurcat cu legea şi-au făcut trei rechizitorii anu trecut, mamă ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii nu facem treabă”, spune procurorul şef al DNA în înregistrarea audio difuzată de România TV.

Purtătorul de cuvânt al Direcției Naționale Anticorupție, Livia Săplăcan, spune că înregistrarea apărută în spațiul public, în care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ”să ajungă la premier”, conține fragmente între care au fost intercalate sintagme menite să distorsioneze conținutul celor spuse.