Inspectorul școlar din Brăila, demis prin fax, a dat în judecată Ministerul Educației. Cătălin Canciu vrea să-și facă dreptate în instanță deoarece consideră un „mare abuz” decizia prin care a fost revocat din funcție.

Inspectorul școlar din Brăila a cerut Curții de Apel Galați suspendarea deciziei prin care a fost revocat din funcție. Totodată, profesorul Cătălin Canciu a depus o plângere la Ministerul Educației prin care contestă decizia.

„Noi suntem încrezători în justiție 100 la sută. Justiția este singura care va cântări corect și obiectiv acest abuz. Eu îl consider un mare abuz”, a declarat, pentru Libertatea, Cătălin Canciu, inspectorul școlar din Brăila, demis prin fax (foto).

Cătălin Canciu a explicat că, în ordinul de revocare din funcție, au fost invocate patru acuzații. Printre acestea se numără și elaborarea în termen de trei zile a unui raport despre activitatea Inspectoratului Școlar Brăila din ultimii trei ani.

Mai mult, Cătălin Canciu a afirmat că i s-a cerut să întocmească un bilanț semestrial cu privire la controlul managerial intern. Profesorul recunoaște că documentul a fost trimis cu întârziere la Ministerul Educației.

Reprezentanții Ministerului Educației mai susțin că șeful Inspectoratului Școlar Brăila nu a depus un document referitor la starea învățământului pentru anul 2015-2016, așa cum prevedeau obligațiile sale prevăzute în contractul de management.

„Nu am depus starea învățământului pentru anul 2015-2016, în condițiile în care eu am fost evaluat anul trecut. Am primit foarte bine – 95 de puncte din 100, iar pe CD-ul cu documente justificative apare și starea învățământului”, a explicat Cătălin Canciu.