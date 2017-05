Agitație în fața Palatului Buckingham, unde jurnaliștii s-au aliniat, după ce au apărut informații despre o reuniune de urgență. Presa a început să speculeze ce anunț ar putea să fie făcut, astfel că Palatul Buckingham a fost nevoit să precizeze că nu există ”motive de alarmare” cu privire la sănătatea reginei Elizabeth a II-a sau a soţului său, prinţul Philip, relatează BBC News.

UPDATE 18.05: Dintr-o eroare regretabilă, ziarul The Sun a scris astăzi că Prinţul Philip a murit. Tabloidul britanic a postat online un articol intitulat “Prince Philip dead at 95, how did the Duke of Edinburgh die, etc etc.” (n.r. Prințul Philip a murit la 95 de ani, cum a murit Ducele de Edinburgh). La scurt timp, articolul a fost șters însă a rămas intexat în motoarele de căutare.

UPDATE 12.10: Palatul Buckingham a făcut anunțul care a provocat agitație. Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a, se retrage din viața publică. Ducele de Edinburgh, în vârstă de 95 de ani, „nu va mai lua parte la niciun angajament public din toamna acestui an”, a anunțat Palatul Buckingham. „Ducele are sprijinul complet al Reginei”, se mai arată în declarație.

Astfel, prințul Philip își va respecta angajamentele programate până în luna august, dar va refuza să accepte alte noi invitații. Soțul reginei Elisabeta a II-a, care va împlini 96 de ani luna viitoare, este patronul, președintele sau membrul a peste 780 de organizații.

Aproximativ zece camere de televiziune erau poziţionate în apropiere de palat, în aşteptare de informaţii. Agitația a început după ce Daily Mail a publicat un articol în care a scris că este o reuniune de urgenţă ”foarte neobişnuită”.

Mai precis, personalul suveranei din întreaga ţară a fost convocat la palat”în urma unor zvonuri despre un anunţ iminent cu privire la regină şi ducele de Edinburgh”, a scris tabloidul britanic.

Potrivit ziarului, Lordul Chamberlain, oficialul cu cel mai înalt rang de la Casa Regală, şi scretarul privat al reginei Christopher Geidt urmau să se adreseze personalului joi dimineaţa.

”Chiar dacă reuniuni cu întregul personal sunt convocate ocazional, modul în care s-a făcut acest lucru, în ultimul moment, este foarte neobişnuit şi sugerează că se va anunţa ceva major”, a adăugat ziarul citând surse neidentificate.

Cum știrea a provocat o agitație foarte mare, dar și speculații privind starea de sănătate a reginei și a prințului consort, o sursă din Palatul Buckingham a precizat că “nu există motive de alarmare”. Potrivit BBC, reuniunea de urgență nu are legătură cu starea de sănătate a reginei sau a prințului Philip.

Ieri, suverana a primit-o pe Theresa May, care a venit să o informeze cu privire la dizolvarea Parlamentului, care urmează să fie înlocuit prin alegerile legislative anticipate de la 8 iunie.

Regina, care tocmai a împlinit 91 de ani, a revenit miercuri la Londra, după ce a petrecut ca în fiecare an perioada de paşte în castelul său Windsor, la vest de capitala britanică. Soţul său Philip îşi va sărbători a 96-a aniversare în iunie.

