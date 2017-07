Inundații în Arizona | Nouă oameni au murit după ce au fost luați de viitură

Cel puțin nouă oameni au murit și un altul este dat dispărut, după ce www.libertatea.ro/stiri/inundatii-in-tulcea-1907327 a lovit un iaz în care înotau zeci de persoane, în statul american Arizona, relatează CNN. Aproximativ 14 membri ai aceleiași familii se aflau la Cold Springs Swiming Hole, atunci când zona a fost lovituă de ploi torențiale. Furtuna puternică a dus la umflarea pârâului care alimenta iazul unde se aflau oamenii.

Printre cei care și-au pierdut viața se numără și doi copii, cu vârstele de 2 și 13 ani. Totodată, o persoană de 27 de ani este dată dispărută, iar autoritățile verifică dacă nu sunt și alte persoane dispărute. Patru membri ai familiei au fost salvați din iaz și duși la spital.

Incidentul a avut loc într-un loc izolat, la Cold Spring, într-o zonă izolată. O furtună puternică, însoțită de ploi torențiale, a lovit o zonă care a fost recent afectată de un incendiu de vegetație.

Ploile puternice au umflat pârâul care alimenta iazul, iar o viitură puternică a luat copacii distruși de flăcări și i-a dus în iaz, unde se aflau zeci de oameni.

Imaginile de la fața locului arată urmările provocate de furtună. Un val de noroi și copaci au ajuns în iaz, fără ca oamenii aflați acolo să aibă idee de ce urmează să se întâmple.

