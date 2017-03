„Am gândit şi scris un nou Internet”. Afirmaţia aparţine inginerului Petre Nicolae Alexandru, care, pentru a putea breveta un filtru de apă, a avut nevoie de un filtru de Internet care să selecteze informaţiile d ecare avea nevoie. Şi l-a realizat.

Alexandru (foto) a terminat Facultatea de Fizică şi a fost fascinat întotdeauna de filtre. A gândit şi proiectat mai multe modele, unele sunt deja brevetate, altele în curs de brevetare.

”La un moment dat am gândit un filtru de apă prin condensare în vid, model pe care l-am predat la OSIM şi este în curs de brevetare. Este un procedeu care reface circuitul apei în natură, nu are consumabile, are o durată de viaţă de cel puţin 10 ani şi poate deservi un imobil cu trei apartamente. Poate filtra orice tip de apă la aceeaşi calitate din punct de vedere fizico chimic, bacteriologic dar şi energetic, pH, informaţie”, spune Petre Nicolae Alexandru.

În timp ce căuta componente pentru filtrul de apă, s-a lovit de o problemă legată de motorul de căutare al Internetului.

Elimină datele depăşite

”Toate site-urile sunt vizibile tot timpul, produsele sunt afişate deşi se află la altcineva. Cumperi şi aştepţi să vezi ce îţi vine, dacă îţi vine, când îţi vine, şi de multe ori primeşti altceva. Nu ştii unde este, nu prea ştii nimic. Lumea urcă informaţie şi generează rezultate pe care nimeni nu le şterge şi peste care dai şi peste 10 ani. Iar rezultatele online sunt într-o permanentă creştere”, a spus inventatorul.

Aşa stând lucrurile, după ce a depus cererea de brevet pentru filtrul de apă, inventatorul a realizat un filtru de căutare pentru Internet: ”Este un web care se mulează pe realitate şi o transpune în mediul online. De aceea l-am numit World Live Web”, spune Nicolae Alexandru.

Altfel spus, este un Internet care afişeză rezultate pe baza realităţii. Adică este un fel de mall online care adaptează Internetul la nevoile imediate ale utilizatorilor şi elimină informaţiile parazitare. Dacă vrei să cumperi căni din China, de exemplu, filtrul îţi aduce informaţii exclusive despre cănile care sunt de vânzare în China, în acel moment.