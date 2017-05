Ioana Butnăraşu, tânăra din Oradea care cântă la chitară cu autorizație. Tânăra de doar 26 de ani spune că vrea să-i bucure pe trecătorii necunoscuți pentru că așa se simte liberă. De fiecare dată când susține un recital pe stradă, Ioana merge la Primărie pentru a obține o autorizație, altfel riscă să fie amendată.

Ar putea să ajungă pe scenele festivalurilor, însă preferă să cânte la chitară pe străzile din Oradea. E povestea Ioanei Butnărașu, o tânără a cărei voce atrage imediat atenția celor care traversează pasajele subterane din oraș, notează ebihoreanul.ro. Chitarista spune că nu cântă pentru bani.

Ioana a spus că lucrează la o firmă de transport, unde face de la treburi de secretariat la programarea unor lucrări sau redactarea unor contracte. Absolventă de Drept şi de Pedagogie, facultăţi pe care le-a urmat în paralel la Oradea şi la Cluj, tânăra e convinsă că își poate clădi un viitor prin muncă.

„Mi-a plăcut întotdeauna şcoala şi am încercat să cred în educaţie, sperând că asta va face diferenţa între un bogat şi un sărac”, a spus Ioana Butnărașu.

Deși muncește la birou, Ioana a mărturisit că se simte cel mai bine pe stradă, unde cântă melodii ale unor artiști cunoscuți sau chiar piese compuse de ea. Totul a pornit în urmă cu cinci ani, pe când locuia în Cluj. Își dorea să participe la un concurs televizat, însă nu îndrăzea să se înscrie.

A prins însă curaj și, într-o zi, s-a așezat pe o bancă în parc, unde a început să cânte.

„La început, am cântat încet, abia mă auzeam. Când am văzut că oamenii se opresc şi îmi zâmbesc, am prins curaj”, a precizat Ioana.