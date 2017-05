Iohannis, despre comisia de anchetă pe prezidențialele din 2009: ”Parlamentul să nu uite că ţara are destul de multe probleme, a spus șeful statului, miercuri, la Suceava, arătând că Parlamentul are libertatea să facă comisii de anchetă şi să discute despre orice. Preşedintele a atras atenţia că la nivelul Parlamentului ar fi nevoie de o prioritizare a temelor de dezbatere, iar discuţiile „mai degrabă de tip politicianist” nu ar trebui să ţină locul problemelor adevărate”.

Întrebat de presă despre o eventuală rechemare a ambasadorului României în SUA, George Maior, în contextul anchetei privind alegerii din 2009, preşedintele Iohannis a răspuns că nu vrea să vorbească despre persoane. ”Parlamentul are libertatea să facă comisii de anchetă şi să discute despre orice, dar, sincer, eu cred că nu asta a fost prioritatea numărul unu pentru Parlamentul României”, a spus Klaus Iohannis.Șeful statului a continuat: ”Nu am nimic împotrivă şi nu o să mă amestec în niciun fel dacă asta vor să facă, să o facă, dar să nu uite, totuşi, Parlamentul şi actuala coaliţie de guvernare că ţara are destul de multe probleme. Bunăoară, marile achiziţii pentru apărare stau de câteva săptămâni în Parlament şi chestiunile nu se discută, în schimb discutăm alegerile prezidenţiale din 2009. Mie mi se pare că, totuşi, şi la nivel de Parlament este nevoie de prioritizarea lucrurilor şi acolo unde e nevoie de o implicare mai profundă şi de o rezolvare urgentă să se rezolve, iar acolo unde discuţiile sunt mai degrabă de tip politicianist, se pot face şi aceste discuţii, dar să nu ţină loc problemelor adevărate”.

Comisia de Regulament a adoptat prevederea privind obligația prezentării persoanelor la audierile din comisia de anchetă

Comisia pentru regulament a Camerei Deputaţilor a dat raport favorabil, miercuri, modificărilor care prevăd obligativitatea persoanelor solicitate de a se prezenta la comisiile de anchetă parlamentară, în caz contrar riscând sancţiuni.

Eugen Nicolicea, președintele comisiei a explicat că o propunere legislativă similară, care modifica legea Statutului deputaţilor şi senatorilor, a fost aprobată marţi în Comisia de statut, iar acum trebuie pusă în concordanţă cu Regulamentul Camerei Deputaţilor.

„Este vorba de instituirea unor reguli în ceea ce priveşte citarea persoanelor care sunt obligate să vină la o comisie de anchetă, adică acele persoane din instituţiile ce au legături cu Parlamentul, asupra cărora Parlamentul exercită control. Evident că este vorba şi de persoanele care nu au o astfel de obligaţie instituită prin regula anterioară. Acestora li s-a precizat, pentru că nu existau înainte urmări ale refuzului, că pot să fie acuzate, dacă este cazul, de ascunderea unor date şi să împiedice aflarea adevărului”, a precizat Nicolicea.

Despre faptul că deciziile CCR precizează doar obligaţia morală a persoanelor de a se prezenta la comisiile de anchetă parlamentară, Nicolicea a explicat că, atunci când vorbea de obligaţia morală, Curtea arăta faptul că nu avem trecut în regulament, în statut, care este lege, o altfel de obligaţie. ”Dcă nu este trecută niciun fel de obligaţie, nicio sancţiune, ea este doar morală, dar asta nu împiedică legiuitorul să stabilească obligaţii şi sancţiuni”, a mai spus președintele comisiei de regulament.