Iohannis: Întâlnirea cu Trump va avea un impact pozitiv major asupra publicului din România

Șeful statului, Klaus Iohannis, a declarat miercuri că întâlnirea pe care o va avea vineri cu președintele SUA, Donald Trump, va avea un impact pozitiv major asupra publicului din România, dar și asupra comunității românești din Statele Unite.

„Sunt fericit să pot împărtăși povestea noastră de succes președintelui Trump, vineri, când vom avea convorbiri la Casa Albă. Întâlnirea noastră va fi importantă nu numai la nivel politic, ci va avea un impact pozitiv major asupra publicului român de acasă, asupra comunității românești din SUA, asupra comunităților de afaceri din țările noastre și asupra tuturor celor care au depus eforturi (…) pentru a face relația noastră mai solidă”, a afirmat Iohannis în cadrul dezbaterii ’20 Years After — The Relevance of the Romanian — U.S. Strategic Partnership in the Current International and Security Context’, organizată de Heritage Foundation.

El a amintit că anul acesta se împlinesc 137 de ani de relații diplomatice între România și SUA.

„Pe lângă aceasta, în 2018 țara mea aniversează centenarul Marii Uniri, un eveniment care nu ar fi fost posibil fără angajamentul de principiu al președintelui Woodrow Wilson pentru democrație și autodeterminare națională”, a adăugat Iohannis.

Citește și: Klaus Iohannis s-a întâlnit cu directorul CIA. Subiectele dezbătute de cei doi