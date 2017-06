Klaus Iohannis, la Berlin: Nu trebuie să se negocieze autonomia pe criterii etnice; Premierul poate fi doar o persoană integră

Klaus Iohannis, la Berlin, despre negocierile din ultima perioadă, între PSD și UDMR. Șeful statului spune că sunt chestiuni care nu trebuie negociate. ”Nu trebuie să se negocieze autonomia pe criterii etnice”, atrage atenția președintele României. El a mai arătat că vrea să se rezolve criza cât mai repede, și că România are nevoie de un guvern stabil și de un premier integru.

Klaus Iohannis a declarat că este natural să existe astfel de negocieri între partide, pentru susținerea moțiunii de cenzură.

” Solicit PSD să își rezolve problema pe care singur a creat-o. Dar, în același timp, atrag atenția PSD-ului să nu introducă în pachetul de negociere chestiuni care nu trebuie negociate. De exemplu, mă gândesc că nu trebuie să se negocieze cu această ocazie vreun fel de autonomie pe criterii etnice. Sunt chestiuni care în România nu sunt dorite, sunt chestiuni care nu trebuie negociate sub presiunea unei situații deosebite. Vreau să se rezolve criza în așa fel încât să terminăm repede, să reintrăm într-o zonă de stabilitate și să facem tot ce trebuie ca să ducem România înainte. Am menționat situația economică foarte bună a României, suntem văzuți ca parteneri serioși, de încredere. Toate aceste lucruri în niciun caz nu trebuie să le punem sub semnul întrebării sau să dăm impresia că, din cauza unor dispute în interiorul partidului majoritar, România intră într-o instabilitate. Îmi doresc terminarea rapidă a crizei și reluarea normalității”, a spus șeful statului.

Iohannis: Premier în România, desemnat de mine, poate să fie numai o persoană integră!

Președintele a mai arătat că nu și-a schimbat opiniile politice și este în continuare de părere că premier în România, desemnat de el, poate să fie numai o persoană integră.

”Nu am absolut deloc de când să fac rabat de la criteriile pe care le tot enunț din toamna anului trecut, Nu mă amenstec în această dispută internă din PSD,. România are nevoie de un guvern stabil, are nevoie de un premier integru”, a anunțat președintele, adăugând că nu există premisele unui blocaj politic îndelungat și că imediat după rezultatul moțiunii va anunța pașii următori.

Foto: Presidency.ro