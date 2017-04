Iohannis le transmite ”La Mulți Ani!” celor care își sărbătoresc onomastica de Sărbătoarea Floriilor. Președintele a postat pe pagina de Facebook un mesaj cu ocazia sărbătorii.

”Astăzi, în Duminica Floriilor, marcăm intrarea Domnului în Ierusalim și ne pregătim să întâmpinăm marea sărbătoare a Învierii. Vă doresc tuturor celor care vă serbați onomastica un călduros „La mulţi ani”!”, a scris șeful statului.

Floriile sau Duminica Floriilor marchează ultima duminică dinaintea Învierii Domnului și se sărbătorește duminică.

Duminica Floriilor marchează, an de an, intrarea Domnului în Ierusalim, pe un asin, întâmpinat cu flori, cu ramuri de măslin şi de finic de mii de oameni şi aclamat ca un adevărat împărat prin cuvintele: “Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului!”.Această sărbătoare este una dintre cele mai importante sărbători din an, reprezentând singura data când Mântuitorul a acceptat să fie aclamat ca împărat.