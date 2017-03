Iohannis nu renunță la referendum: Am lăsat-o mai încet, fiindcă societatea s-a exprimat foarte clar prin proteste

Iohannis nu renunță la referendum. Șeful statului a declarat, marți, că a lăsat-o mai încet, fiindcă societatea s-a exprimat foarte clar prin protestele care au avut loc şi prin cele care au loc în continuare.

”Cu referendumul am lăsat-o mai încet, fiindcă societatea s-a exprimat foarte clar prin protestele care au avut loc şi prin cele care au loc în continuare. E evident că societatea îşi doreşte eliminarea corupţiei, îşi doreşte persoane integre pe funcţiile publice, dar nu am anulat intenţia, doar în acest moment consider că lucrurile trebuie să se liniştească”, a declarat șeful statului, după bilanțul Parchetului General.

Președintele Klaus Iohannis era așteptat să anunțe data și întrebarea referendumului național pe teme de justiție, după ce Astfel, plenul comun al celor două Camere a dat un vot pozitiv pe solicitarea președintelui Klaus Iohannis privind organizarea unui referendum pe justiție. Parlamentarii au votat, astfel, un aviz favorabil pe inițiativa de declanșare a unui referendum pentru probleme de interes național.

Potrivit Constituției, campania electorală pentru promovarea temei referendumului durează 30 de zile. Guvernul este cel care se ocupă de organizarea acestui scrutin.

Președintele Partidului Mișcarea Populară i-a propus șefulului statului să introducă la referendumul privind lupta anticorupție, avizat deja de Parlament, și o întrebare referitoare la reducerea numărului de parlamentari.

Pe de altă parte, majoritatea parlamentară dorește declanșare a unui referendum pentru revizuirea Constituției, pe două teme: definirea familiei ca uniune între bărbat și femeie, și eliminarea imunității pentru aleși.