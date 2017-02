Președintele Iohannis a anunțat, joi, că a decis să promulge bugetul de stat pe 2017 și bugetul asigurărilor sociale. ”Țara are nevoie de buget și Guvernul care s-a angajat să execute acest buget acum are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru”, a spus șeful statului, la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a susținut o declarație de presă în care a afirmat că, așa cum a promis, la începutul săptămânii, a făcut o analiză a bugetului și a bugetului de asigurări sociale, trimis de Parlament spre promulgare.

”Această analiză aprofundată a confirmat tot ce am spus și data trecută. Veniturile la buget sunt, așa cum au spus unii, optimiste, eu spun supraapreciate”, a afirmat președintele, adăugând că sunt prevăzute cheltuieli în sumă foarte mare.

Potrivit președintelui, abordarea hiperoptimistă a bugetului se poate vedea într-o comparație a veniturilor de anul trecut și ce se prevede anul acesta, și anume o creștere de 14%, fără să existe o explicație, cum se ajunge la această creștere fenomenală.

”Este foarte mult pentru bugetul consolidat, există credite de angajament într-o sumă nemaivăzută, de peste 50 de miliarde. Totuși, am decis astăzi și am și făcut-o, am promulgat bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale. Țara are nevoie de buget și Guvernul care s-a angajat să execute acest buget acum are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru”, a spus președintele Iohannis.

El a transmis un mesaj Executivului.”Pentru Guvern am un mesaj simplu; în cursul acestui execiţiu bugetar cer Guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate, responsabilitate”, a spus şeful statului.

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, joi, la începutul ședinței Executivului, că ”toată munca Guvernului e întârziată” și măsurile noi promovate în ultima perioadă sunt puse sub semnul întrebării, din cauza întârzierii promulgării legii de către șeful statului.

”Vreau să vă mulțumesc că vă continuați activitatea, deși Bugetul întârzie a fi promulgat”, a spus premierul Sorin Grindeanu, la începutul ședinței de guvern. El a menționat că toată munca Guvernului este întârziată”, a mai spus prim-ministrul.