Îţi place să lucrezi alături de copii? Cu eJobs faci carieră împreună cu juniorii

Joburile alături de copii pot fi chiar distractive, atitudinea pozitivă şi atenţia distributivă fiind principalele condiţii în recrutare. Angajatorii oferă bonusuri, cadouri de sărbători, tichete de masă şi training continuu pentru a ţine pasul cu cei mici.

Profesional New Consult angajează Trainer cursuri. Candidatul ideal are studii și certificări în domeniu, capacitatea de a comunica în fața unei săli și de a livra informațiile necesare în funcție de solicitările grupei de curs, capacitatea de a asigura o bună derulare a sesiunii de training. Vei fi responsabil de susținerea cursurilor organizate de către companie. Cursurile se desfasoară cu precădere after work iar colaborarea propusă este de tipul project based. Detalii aici.

Grădinița Royal Kindergarten caută persoane cu initiațivă, dinamice, active, dornice să lucreze într-un mediu profesionist cu atitudine pozitivă și abilități de comunicare pentru postul de educatoare. Te vei ocupa în principal cu coordonarea jocurilor didactice ale copiilor, coordonarea jocurilor și activităților liber creative ale acestora, formarea deprinderilor și transmiterea cunoștințelor de baza a copiilor. Aplică aici.

Smiley After – School Educațional angajează Învățătoare After School. Pentru a aplica este necesar să cunoști Limba engleză, să ai experiență de lucru cu copiii, să fii o persoană dinamică, responsabiă cu spirit de inițiativă și creativă, cu răbdare și implicate în activitațile copiilor. Jobul presupune implicarea activă și supravegherea copiilor în timpul efectuării temelor, dar și pe parcursul recreațiilor. Grupa de vârstă a copiilor de la clasă va fi de 7-9 ani. Printre beneficii se regăsesc masa de prânz asigurată, oportunitatea de a de a lucra într-o echipă de profesioniști pasionați de educație și de dorința de a moderniza sistemul de educație. Înscrie-ți CV-ul aici.

Little London International Academy caută o persoană cu entuziasm și plăcere de a lucra cu copiii în cadrul postului de Învățător ciclu primar. Pentru a aplica trebuie să fii calificat pentru a preda materia specifică, să ai cel puțin definitivatul, să îmbini materialele și metodele clasice de predare (manuale, prezentări) cu cele moderne, interactive (lecții aplicate, demonstrații, proiecții video, etc), să ai măcar 3 ani de experiență în predare într-o școală, gimnaziu sau liceu. Vei fi responsabil de organizarea și derularea procesului educațional la clasă, coordonarea și supravegherea copiiilor la alte activități, participarea la activități de voluntariat și extracuriculare (ex. tabere, vizite diverse, ore derulate în alte locații). Aplică pe eJobs.ro.