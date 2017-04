Iubitul unei femei din Iași a lăsat însărcinată bona copiilor. Mama minorilor, condamnată la închisoare pentru trafic de persoane

Telenovelă românească desfășurată în Austria, unde iubitul unei femei din Iași a lăsat însărcinată bona copiilor. A fost doar începutul calvarului pentru mama celor doi minori. După ce s-a despărțit de tatăl copiilor, Alexandrina Bieringer a ajuns să fie acuzată de trafic de persoane, după ce a venit în țară cu cei mici.

Alexandrina și Marcel au trăit o poveste de dragoste în Austria, țară în care s-au stabilit împreună. Acolo, femeia din Iași i-a dăruit concubinului ei doi copii, un băiețel și o fetiță. Totul s-a năruit, după ce mama a aflat că iubitul ei avea o relație cu bona care avea grijă de cei mici, scrie bzi.ro.

„Tatăl copiilor stătea tot timpul la calculator, nu lucra, stătea doar acasă. Eu munceam și am angajat o bonă pentru copii. Bona stătea cu copiii și cu concubinul meu în fiecare zi. Bona pe care o angajasem avea frecvent vânătai pe ea. O întrebam unde se lovește, iar ea îmi spunea ba ca s-a lovit de nu știu ce dulap, ba ca în timp ce punea rufe la spălat și tot asa. La un moment dat, mi-a spus că vrea să meargă la doctor pentru că îi întârziase menstruația. Mi-am făcut griji, am crezut că este bolnavă, având în vedere că ea locuia numai la mine și nu avea relații”, a spus Alexandrina.

Coșmarul ieșencei a început, după ce a aflat cu adevărat ce problemă avea bona.

„Mi-am dat seama că este ceva la mijloc. Am întrebat-o dacă nu cumva este însărcinată. Atunci a început să plângă și mi-a spus că este. Am întrebat-o cine este tatăl…Ea nu ieșea din casă. Atunci mi-a pus că este vorba despre Marcel, concubinul meu și tatăl copiilor mei. L-am sunat și l-am întrebat despre asta, iar el a negat inițial”, a mărturisit femeia.

După ce a aflat despre idila secretă, Alexandrina a decis să se despartă de concubin.

„I-am spus că nu mai are ce căuta la mine și la copiii mei. Bona mi-a spus că vrea să facă avort. A făcut asta, iar eu am lăsat-o să aibă în continuare grijă de copii. Marcel, concubinul meu, mi-a spus că nu va plăti pensie alimentară și nu se va lăsa până nu îmi va lua copiii, deși ei erau pe numele meu”, a explicat ieșeanca.

Femeia spune că viața ei s-a schimbat radical, după ce a ajuns să fie implicată în mai multe procese cu tatăl celor doi copii.

„A deschis proces pentru drept de vizită, dar nu venea să-și vadă copiii. După un timp, deși era dată o hotărâre judecătorească pentru drept de vizită, fostul meu concubin a mai deschis un proces pentru același lucru. Am plecat din Austria în Germania pentru că mă simțeam hărtuită de atâtea procese. Anul trecut, eu mi-am luat copiii și am mers la București. Acolo au mers la școală”, a explicat femeia din Iași.

Alexandrina Bieringer a aflat apoi că este acuzată de trafic de persoane în Germania.

„Am aflat că sunt căutată pentru trafic de persoane. Nu am înțeles despre ce este vorba și am mers înapoi în Germania să lămuresc situația. Acolo m-au arestat pentru trafic de persoane, pe motiv că am plecat cu cei doi copii din Germania. În tot acest timp, copiii mei au stat la niște cunoștințe în Pantelimon”, a spus ieșeanca.