James Corden va prezenta și Gala Premiilor Grammy 2018. Astfel, James Corden va prezenta, pentru al doilea an consecutiv, o Gală a Premiilor Grammy.

Vedeta TV i-a impresionat pe fani şi pe producătorii reţelei CBS la gala din acest an, la care am putut vedea cele mai nereușite apariții de beauty, dar și 10 coafuri de la care nu ne puteam lua ochii, astfel că cea de-a 60-a ediţie a Galei Premiilor Grammy, care va avea loc la New York, va fi prezentată tot de el.

Tot la Premiile Grammy din acest an, cântăreața Mya a purtat la Grammy un costum roșu românesc.

Prezentatorul britanic, în vârstă de 38 de ani, care prezintă emisiunea ‘The Late Late Show’, a fost gazda premiilor Grammy în februarie, iar CBS a anunţat, miercuri, că Corden va prezenta din nou gala Grammy, potrivit Mediafax, care citează The Hollywood Reporter.

Academia Naţională a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări, care organizează premiile Grammys, a anunţat la începutul lunii că cea de-a 60-a ceremonie va fi găzduită în New York la Madison Square Garden, reprezentând o întoarcere spre Coasta de Est, după ce ceremoniile din ultimii 14 ani s-au ţinut în Los Angeles.

Gala Grammy 2018 va fi transmisă pe CBS duminică, 28 ianuariev2018. ‘Late Late Show’ este difuzată de aceeaşi reţea TV iar Corden are experienţă de prezentator şi la gala BRIT Awards şi la Premiile Tony din 2016.

Corden a preluat atribuţiile de gazdă de la LLCool J, care a prezentat Gala Grammy cinci ani la rând.

FOTO James Corden: Facebook.com/Mr.JamesCorden

