Jessica Biel a revenit pe micile ecrane cu un rol îndrăzneț. Soția lui Justin Timberlake apare într-un mini-serie thriller numită The Sinner, pentru care a filmat mai multe scene îndrăznețe.

Jessica Biel a fost filmată goală la duș, dar și în alte scene intense, potrivit Daily Mail. Ea joacă în mai multe episoade ale seriei The Sinner, fiind unul dintre cele mai îndrăznețe roluri ale sale.

Totodată, aceasta este și producătorul executiv al serialului care este bazat pe volumul The Sinner, semnat de Petra Hammesfahr.

Mini-seria prezintă povestea unei mame tinere, copleşită de un acces de furie, ce comite un act de violenţă în public. Un anchetator îşi propune să afle motivul care a generat gestul tinerei.

Jessica Biel a devenit cunoscută pentru rolul interpretat în serialul 7th Heaven. De atunci, ea a ajucat mai des în lungmetraje precum Home of the Brave, Next sau Easy Virtue. Din anul 2012, Jessica Biel este căsătorită cu Justin Timberlake, cei doi având împreună un fiu.