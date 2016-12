Cauți un job în Resurse Umane? Pe eJobs.ro, găsești peste 500 de oferte

Companiile mari caută specialiști în recrutare și în Resurse Umane. Pentru experiența ta, vei fi răsplătit cu salarii atractive, bonusuri de performanță, traininguri pentru dezvoltarea profesională și tot felul de beneficii.

Accenture are 3 poziții disponibile pe postul HR Generalist with Italian. Experiența în domeniu nu este obligatorie, întrucât compania se va ocupa de pregătirea ta profesională, dacă: ai studii superioare terminate, în Științe Sociale, Psihologie sau Limbi Străine, ai cunoștințe excelente de italiană și engleză, rezolvi cu ușurință problemele și te pasionează provocările. Vei oferi suport pe partea de HR pentru clienții companiei, vei interacționa cu angajații clienților pentru a le adresa nevoile din această arie și te vei ocupa de documentația necesară pentru angajați. Află mai multe aici.

DEDEMAN angajează un Specialist în recrutare. Este nevoie să ai studii superioare terminate pe un profil socio-uman, să ai abilități excelente de comunicare și cunoștințe foarte bune de MS Office și limba engleză. Experiența în domeniu este un avantaj. Vei planifica și implementa strategiile de recrutare pentru noile magazine ale companiei, în același timp oferind suport magazinelor existente în rețea. Vei gestiona realizarea și publicarea anunțurilor de recrutare, vei evalua aplicanții și vei susține interviurile cu potențialii candidați. Compania îți va oferi un salariu motivant, tichete de masă, bonusuri de performanță, laptop și telefon de serviciu și traininguri de specialitate. Click aici pentru a aplica.

Datanet Systems caută un Specialist în recrutare de personal IT, cu peste 2 ani de experiență în domeniu. Printre abilitățile necesare se numără: cunoștințe de limba engleză, adaptabilitate, capacitatea de organizare, înțelegerea domeniului IT în recrutare, cunoașterea tendințelor în HR, lejeritate în relaționare. Vei fi responsabil pentru recrutarea și selectarea candidaților pentru pozițiile din companie, vei întocmi rapoarte de evaluare a candidaților și vei participa activ în campania de recrutare a companiei. Ai ocazia să te dezvolți profesional, cu un pachet salarial atractiv, în care intră bonuri de masă, abonament medical și abonament la activități sportive. Detalii în plus găsești pe eJobs.

Adecco este în căutarea unui Senior Recruitment Advisor, cu peste 3 ani de experiență în Resurse Umane. Pentru a te califica, este nevoie să ai excelente abilități de comunicare, de rezolvare a problemelor, de relaționare și de administrare. Te vei ocupa de recrutarea candidaților potriviți pentru companie, vei concepe și implementa un plan de ocupare a posturilor disponibile, contribuind astfel la dezvoltarea business-ului. Înscrie-ți CV-ul aici.

Xerox angajează doi oameni pe postul de HR Senior Assistant with English and French, pentru a lucra la Iași. Candidații ideali au experiență fie în Administrare, Customer Service sau Resurse Umane, cunosc Codul Muncii, lucrează cu ușurință în MS Office și înțeleg platformele SAP, GXP Payroll și Business Object. Printre responsabilitățile jobului se numără: gestionarea bazei de date de angajați în companie, soluționarea diverselor probleme ale angajaților, alcătuirea documentelor și rapoartelor din domeniul de activitate. Aplică pe eJobs.

EMERSON își mărește echipa cu un Talent Acquisition Analyst, cu peste un an de experiență în Resurse Umane. Te califici dacă vorbești fluent limba engleză, ai abilități interpersonale excelente, lucrezi fără probleme în MS Office și te adaptezi ușor la situații neprevăzute. Te vei ocupa de recrutarea candidaților potriviți pentru nevoile companiei, de la selecție, contactarea aplicanților și până la angajare și integrare în echipă. Mai multe detalii găsești aici.