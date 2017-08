Indiferent de specialitatea ta, dacă ai calificare de medic, pe eJobs.ro găsești peste 2.000 de joburi în domeniul preferat. Medicii pot câștiga peste 1.000 de euro pe lună, iar angajații clinicilor au parte de o mulțime de avantaje.

Centru medical de îngrijire paliativă vârstnici – Casa Suter angajează Asistentă medicală. Pentru a aplica este necesar să fii o persoană responsabilă, cu dorința de a te perfecționa, dispusă pentru a efectua activitate de îngrijire a pacientului. În cadrul postului te vei ocupa de buna funcționare a lucrurilor, mici deplasări la investigații, plimbări cu locatarii. Salariul variază în funcție de program, vechime și profesionalism. Află detalii aici.

Zoocenter își mărește echipa cu un post de Medic veterinar în orașul Deva. Candidatul ideal este o persoană iubitoare de animale de companie, sociabilă, responsabilă, corectă, cu spirit de echipă și rezistentă la stres. Vei fi responsabil de consilierea clienților cu privire la modul de întreținere al animalelor, vânzarea hranei și a accesoriilor destinate animalelor de companie, încasarea contravalorii mărfii vândute și gestiunea casieriei. Aplică aici.

Rețeaua de sănătate Regina Maria angajează Medic Medicina Muncii – Medic Medicină Generală. Te poți califica dacă deții un Certificat de membru de la Colegiul Medicilor și Asigurare Malpraxis valabile pe anul în curs, ai experiență de minimum 2 ani pe o poziție similară, ai excelente abilități de comunicare, empatie, orientare spre nevoile pacientului, atitudine pozitivă. Acest rol presupune efectuarea examenului clinic general și al investigațiilor suplimentare corespunzător legislatiei de medicina muncii, informarea celorlalte departamente (medical, client service ) cu privire la cazurile problemă, examinarea corespunzatoare a pacienților, utilizând toate resursele necesare stabilirii unui diagnostic corect în conformitate cu ghidurile clinice. Aplică acum.

Smart HR recrutează Medic Specialist Radiolog în orașul Cluj Napoca. Candidatul ideal are studii superioare universitare de medicină, confirmare în specialitate emisă/recunoscută de Ministerul Sănătăţii Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România în termen de valabilitate și experiență în muncă de minimum 1 an. În cadrul postului vei efectua investigaţii radio-imagistice indicate prin bilet de trimitere şi/sau fişă de solicitare de către medicii cu specialităţi medicale şi/sau chirurgicale, precum şi, după caz, investigaţii imagistice, vei elabora, în urma efectuării investigaţiei, un Buletin de Rezultat Radio-Imagistic scris, semnat, parafat, ştampilat. Aplică online pe eJobs.ro.