John G. Avildsen, regizorul filmului Rocky, a murit la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut de fiul acestuia, care a mărturisit că celebrul regizor a piedut lupta cu cancerul pancreatic.

John G. Avildsen a murit la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles, unde era internat.

Regizorul John G. Avildsen a fost premiat cu un premiu Oscar, în 1976, pentru filmul Rocky. De altfdel, acest film a câștigat Oscarul și la categoria „best picture”.

Sylvester Stallone, starul filmului, i-a adus un omagiu regizorului, la scurt timp după ce a aflat de moartea acestuia. „Odihnește-te în pace. Sunt sigur că în curând vei regiza în rai. Mulțumesc!”, a scris actorul.

Pe lângă filmul Rocky, John G. Avildsen a mai regizat și filmele The Karate Kid (1984), The Karate Kid Part II (1986) și The Karade Kid Part III (1989). Totodată, acesta a regizat și pelicula Save the Tiger (1973), care i-a adus un Oscar pentru „cel mai bun actor în rolul principal” lui Jack Lemon.