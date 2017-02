Jojo, la protest cu soțul și bebelușul, sâmbătă după-amiază. Alături de Paul Ipate și cu micuțul Achim, vedeta a mers să fie alături de oamenii care protestează în legătură cu OUG.

Deși în urmă cu doar câteva zile spunea că nu poate participa la proteste, Jojo n-a putut sta în casă deși a născut în urmă cu nici o lună.

”Ziua de azi a fost o zi pentru suflet. Abia ne-am intors de la protestul copiilor unde am mers cu Zora si Achim sa fim alaturi de alti parinti si copii care au iesit in strada. Candoarea copiilor este din punctul meu de vedere cel mai frumos si puternic mesaj pentru cei ce ar trebui sa schimbe totusi ceva. Privindu-i pe copiii nostri cum deseneaza cuminti cu creta colorata sau poarta mesajele parintilor lor cu mandrie, stiu ca nu poate exista un indemn mai sincer pentru un viitor mai bun! Diseara tati, Paul Ipate , iese iar in strada pentru noi. Si maine la fel. La fel ca toti ceilalti care se aduna din ce in ce mai multi acolo pentru a face imposibilul posibil. Toate gandurile bune pentru toti cei ce vor iesi din nou, si din nou, si din nou! #rezistam #stradaaredreptate”, a scris Jojo, pe o rețea de socializare.

Jojo a născut prin cezariană, pe 10 ianuarie, o fetiță perfect sănătoasă. După nouă luni pline de emoții și fericire, actrița și Paul Ipate își pot strânge bebelușul în brațe. Pe toată perioada sarcinii, vedeta și-a ținut la curent fanii cu evoluția ei și le-a dezvăluit acestora momentele complicate pe care le-a traversat.

Protest istoric în România. Încă de miercuri dimineață mii de persoane s-au strâns în Piața Victoriei pentru a-și arăta nemulțumirea față de Ordonanța de modificare a Codurilor Penale, adoptată marți seară de Guvern. Numărul protestatrilor a crescut constant odată cu lăsarea serii, depășind orice record din ultimii 27 de ani.

Câteva persoane au aruncat cu fumigene și alte obiecte în jandarmii aflați în fața Guvernului. Unele dintre persoanele violente au aruncat cu gardurile puse de jandarmi pentru a delimita mulțimea. În zilele următoare, protestele au fost pașnice, iar peste 200.000 de oameni au ieșit în stradă zilnic, în toată țara.