Jojo a transmis un mesaj pentru protestatari. Ea le-a explicat de ce nu poate fi alături de mulțimea adunată în fața Guvernului.

Protest istoric în România. Încă de miercuri dimineață mii de persoane s-au strâns în Piața Victoriei pentru a-și arăta nemulțumirea față de Ordonanța de modificare a Codurilor Penale, adoptată marți seară de Guvern. Numărul protestatrilor a crescut constant odată cu lăsarea serii, depășind orice record din ultimii 27 de ani.

Câteva persoane au aruncat cu fumigene și alte obiecte în jandarmii aflați în fața Guvernului. Unele dintre persoanele violente au aruncat cu gardurile puse de jandarmi pentru a delimita mulțimea.

Și în țară au ieșit mii de oameni să protesteze.

Jojo a transmis un mesaj pentru protestatari: „Într-o zi se vor deștepta”

Actrița, care a devenit de curând mămică pentru a doua oară, și-ar fi dorit să fie în piață, la Guvern, alături de protestatari, dar tocmai faptul că a născut de curând a împiedifcat-o.

„Nu pot ieși din păcate să fiu alături de voi, umăr la umăr, suflet lânga suflet, în seara asta. Însă vreau să știți că simt la fel. Am doi copii. Am o familie cu principii care m-a educat să cred în bine, în cinste, în adevar, în dreptate. Am o țară pe care o iubesc și care acum fierbe.

Sunt buni românii care azi sunt în stradă, sunt puternici, iar eu sunt mândra de fiecare om care se luptă pentru dreptate, în stradă, pentru că doar acolo se mai poate face ceva!

Vreau ca și copiii mei să iubească România! Astăzi tati a ieșit în stradă și pentru noi! Mulțumim! Paul Ipate #stradaaredreptate

„, a scris Jojo pe pagina sa de Facebook.

„Sunt vremuri grele. Este adevărat. Însă trebuie să luptăm pentru a le face mai ușoare. Nu putem fi spectatori… nu când se întâmplă tot felul de lucruri în neregulă”, a mai spus ea.

Vedeta a răspuns și acuzațiilor unui internaut:

„Nu mă plătește nimeni. Și chiar nu vreau să mor. Vreau să trăiesc. Bine, frumos, corect. De aceea i-am încurajat pe cei ce aleg să iasă în stradă. Am fost și eu anii trecuți. Acum nu pot pentru că de abia am născut. Însă aș fi fost acolo”.