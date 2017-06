Justin Trudeau s-a plimbat cu un caiac și a vorbit cu mai multe familii despre încălzirea globală | VIDEO

Justin Trudeau a ajuns din nou în centrul atenției. De această dată, premierul Canadei a fost suprins în timp ce se plimba cu un caiac pe un lac din provincia Ontario, pentru a marca Ziua mediului înconjurător.

Justin Trudeau a profitat de ocazie pentru a vorbi cu mai mulți canadieni despre schimbările climatice.

O tânără a publicat pe Twitter un filmuleț cu Justin Trudeau, care se află în caiac.

Justin Trudeau just kayaked up to my house and talked to my parents? classic pic.twitter.com/gktVekiTMZ

— carrie robinson (@carrierobinson_) June 5, 2017