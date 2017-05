Justin Trudeau și Emmanuel Macron au avut o primă întâlnire, în marja summitului G7 de la Taormna, Italia. Fotografiile cu cei doi lideri, considerați cei mai sexy lideri din lume, au fost apreciate de internauți, care au reacționat aproape imediat, relatează Time.com.

Premierul canadian și președintele francez s-au plimbat prin stațiunea italiană Taormina, care a fost transformată într-o adevărată fortăreață pentru summitul G7. Emmanuel Macron și Justin Trudeau au discutat despre principalele dosare internaționale, precum lupta împotriva terorismului, criza siriană sau Coreea de Nord.

“Prietenia fraco-canadiană are un nou chip”, este mesajul scris pe contul de Twitter al lui Emmanuel Macron, care însoțește și o filmare cu cei doi lideri.

Cu toate acestea, nu declarațiile lor au fost în centrul atenției, cel puțin nu pe rețelele de socializare. Imediat, au apărut glumele legate de cei doi.

“Nu pot să cred că Justin l-a cerut deja în căsătorie”, a scris un internaut.

can't believe Justin has proposed already pic.twitter.com/r1kovkdeV5

— Marie Le Conte (@youngvulgarian) May 26, 2017