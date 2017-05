Comediana Kathy Griffin a stârnit o adevărată controversă, după ce s-a fotografiat ținând de mână un cap de plastic ”decapitat”, plin de sânge, care seamănă cu cel al lui Donald Trump. Dup ce fotografia a stârnit o mulțime de critici, vedeta și-a cerut scuze, relatează CNN.

“Sunt un comedian. Am depășit linia, am mers mult prea departe”, a spus Kathy Griffin, după ce fotografia a făcut înconjurul lumii. “Vă cer iertare. Am făcut o greșeală”, a continuat ea, afirmând că i-a cerut fotografului să șteargă imaginea controversată.

Imaginea, care a fost făcută publică doar cu o zi în urmă, a stârnit o mulțime de comentarii. Fiul cel mare al liderului de la Casa Albă, Donald Trump, a spus că poza este “dezgustătoare, însă nu surprinzătoare”.

Totodată, Chelsea Clinton, fiica lui Bill și Hillary Clinton, a criticat și ea fotografia. “Nu este niciodată amuzant să glumești despre asasinarea unui președinte”, a scris ea pe Twitter.