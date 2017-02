Klaus Iohannis participă la ședința CSM care ar trebui să avizeze Ordonanța de modificare a Codurilor Penale. Ședința a început la ora 9:00. Șeful statului a propus ca CSM să sesizeze Curtea Constituțională, pentru un conflict de natură instituțională între justiție și Guvern. Iohannis a mai anunțat că se gândește să îi facă o vizită Avocatului Poporului. La plecare, șeful statului a anunțat că în CSM există solidaritate, iar președinta CSM este hotărâtă să sesizeze Curtea Constituțională.



ȘEDINȚA CSM – LIVE VIDEO

UPDATE ora 10.00 ”Prezența mea astăzi la CSM se datorează faptului că avem o situație total neobișnuită, Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență noaptea, fără avizul CSM. Pot să spun că am aflat opinia membrilor CSM, și pot să spun, din punctul meu de vedere, doamna președintă a CSM este hotărâtă să sesizeze CCR pentru un conflict de interese.”, a spus șeful statului, la plecarea de la CSM.

El a menționat că ”toți membrii CSM sunt solidari cu președinta CSM.

”Vor discuta în continuare asupra acestor detalii, plec mulțumit de aici, am constatat o solidaritate în CSM și am putut să aflu că practic întreg sistemul este de parte CSM. Justiția în România este independentă iar magistrații sunt indignați de felul în care Guvernul a tratat această chestiune foarte sensibilă, prin ordonanță de urgență. Din punctul meu de vedere, conflictul de interese este evident. Este important să fie sesizată Curtea Constituționalăm, care are libertatea să decidă dar și să oprească această ordonanță”, a mai declarat președintele.

El a ținut să precizeze că ”felul în care a procedat Guvernul nu este specific unui stat de drept. ”Eu nu am abandonat ideea că România este un stat de drept, de aceea fac aceste demersuri”, a adăugat Klaus Iohannis.

UPDATE ora 9.30 ”Mă gândesc să îi fac o vizită Avocatului Poporului. Nu mi este dor de el dar vreau să văd reacția acestuia”, a anunțat președintele Iohannis.

Și Procurorul general al Românie, Augustin Lazăr, a cerut miercuri, în plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), să fie invitat şi Avocatul Poporului pentru a-şi spune părerea despre ordonanţa de urgenţă privind modificarea codurilor penale. El a adăugat că a remarcat faptul că Avocatul Poporului este ”foarte activ în ultima perioadă”.

UPDATE ora 9:15. Klaus Iohannis prezidează ședința CSM. Șeful statului a propus membrilor CSM sesizarea Curții Constituționale.

„Înțeleg că această ndignare este profundă și în interiorul sistemului de justiție. Am decis să particip la ședință pentru a afla opinia dumneavoastră și să vedem ce se poate face. Singura cale pe care nu o accept este să nu fac nimic, este o ofensă adusă justiției, dumneavoastră răspundeți de independența justiției și eu cred că a fost încălcată în mod grav. Trebuie luată atitudine nu doar declarativă ci și institutional”, a spus Iohannis. El a spus că primul pas institutional este sesizarea CCR, pentru că este un conflict institutional între justiție și guvern. ”Acest lucru vi-l propun. Vă propun să completăm ordinea de zi cu decizia asupra declanșării unui conflict institutional, la Curtea Constituțonală”, a spus șeful statului.

Reprezentanții CSM i-au transmis că și președintele României poate sesiza Curtea Constituțională. ”Și dumneavoastră aveți posibilitatea de a sesiza CCR, în privința unui conflict institutional, este atributul dumneavoastră, să mergeți în tandem și să sesizați CCR”, au spus aceștia. Iohannis a anunțat că ordinea de zi poate cuprinde oportunitatea sesizării de către președintele CSM a a CCR, privind un conflict institutională între instituțiile din justiție și Guvern, și la solicitarea președintei CSM, oportunitatea invității președintelui ca la rândul lui să sesizeze Curtea Constituțională pentru un conflict institutional. Membrii CSM au menționat că Guvernul a cerut avizul pe noua formă a Ordonanței de Urgență privind modificarea Codului penal și de procedură penală marți, abia la ora 18.00, iar ședința Executivului a început la ora 19.45.

UPDATE ora 9:00. Președintele Klaus Iohannis a ajuns la sediul CSM. „Este inadmisibil, este bătaie de joc. Nu este posibil ca Guvernul să adopte noaptea, fără avizul CSM, fără să fie inclusă pe ordinea de zi, o ordonanță într-un domeniu atât de sensibil, cum e Codul penal. Această chestiune nu este tolerabilă”, a declarat șeful statului.

Pe ordinea de zi a plenului CSM, care a început la ora 9.00, se află un singur punct: Solicitarea Ministerului Justiţiei de avizare, de către Consiliul Superior al Magistraturii, a proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. Miercuri dimineață, CSM a transmis că „solicitarea Ministerului Justiţiei, transmisă Consiliului la data de 31.01.2017, în jurul orelor 17.00, de avizare a Proiectului de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, nu reprezintă o intenţie reală în obţinerea avizului prevăzut de lege”.

Guvernul a adoptat ordonanta graţierii, marţi seară. Miniștrii au adoptat proiectul de lege privind graţierea unor pedepse și și Ordonanța de modificare a Codurilor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Florin Iordache, la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern, la ora 22.00. Proiectele controversate nu s-au aflat pe ordinea de zi oficială a ședintei Executivului. În jurul orei 1:00, Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial.

Președintele Klaus Iohannis a spus, marți seară, că ziua în care Guvernul Grindeanu a adoptat Ordonanța este o zi de doliu pentru statul de drept. „Guvernul PSD și ALDE a ignorat visul și năzuințele a milioane de români liberi care vor să trăiască într-o țară eliberată de corupție”, a scris președintele, pe Facebook.