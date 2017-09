Klaus Iohannis s-a întors la catedră. S-a întâlnit cu foștii elevi de la Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal”

Klaus Iohannis s-a întors la catedră în cadrul unei întâlniri cu foştii săi elevi, generaţia 1997, căreia i-a fost diriginte. Președintele României a fost primit în ropote de aplauze la reununirea elevilor săi care au sărbătorit 20 de ani de la absolvire.

Klaus Iohannis s-a întors la catedră, amintindu-și cu această ocazie despre momentele petrecute alături de generaţia ’97, făcând, totodată, prezenţa, citind din catalog numele foştilor elevi.

„Este pentru mine în continuare un privilegiu în fiecare an când vin în această şcoală. Am avut ocazia să cunosc această şcoală în multiple ipostaze. Am fost şi elev, şi dascăl la Colegiul Naţional Samuel von Brukenthal, dar şi primar al Sibiului. Din poziţia mea de preşedinte consider că este un privilegiu să particip la astfel de întâlniri. Sunt foarte bucuros că şcoala a reuşit să ţină un nivel foarte, foarte foarte bun”, le-a spus, scrie Tribuna, Klaus Iohannis.