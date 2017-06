Klaus Iohannis și Angela Merkel au vorbit la Berlin despre criza din România; Merkel: Noi dorim un stat de drept întărit

Klaus Iohannis și Angela Merkel au vorbit la Berlin despre criza din România. Cancelarul Germaniei a declarat că își dorește un stat de drept întărit, în timp ce președintele României i-a transmis Cancelarului german că, deși avem o criză în interiorul coaliţiei de guvernare, România este o ţară stabilă, solidă, cu o economie funcţională. ”Am solicitat celor implicaţi în divergenţe să găsească soluţii urgente, ceea ce fără îndoială să se va şi întâmpla”, a mai spus șeful statului.

Președintele României și Cancelarul Germaniei au susținut o conferinţă de presă comună, în care au fost întrebaţi despre criza politică de la Bucureşti. ”Nu mă pronunţ, am spus că noi dorim să fie statul de drept întărit în România şi democraţia, dar acestea sunt probleme interne ale României”, a afirmat Angela Merkel.

Klaus Iohannis a arătat că a deschis subiectul situației politice interne din România, în discuția cu Angela Merkel.

””Am avut o scurtă discuţie pe această temă şi cred că am reuşit să transmit mesajul că avem o criză în interiorul coaliţiei de guvernare, dar că România este o ţară stabilă, solidă, cu o economie funcţională şi că am solicitat celor implicaţi în divergenţe să găsească soluţii urgente, ceea ce fără îndoială se va şi întâmpla”, a afirmat Klaus Iohannis.

Întrebat dacă actuala criză internă va afecta politica externă a României, şeful statului a spus că nu are absolut niciun efect. ”Avem o criză politică interă, pe care am definit-o ca fiind interpartinică. Politica europeană şi politica externă a României nu sunt influenţate sub nicio formă de această criză”, a spus președintele Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis se află, luni, într-o vizită oficială în Republica Federală Germania, care se va desfășura în perioada 19-21 iunie.

Potrivit Administrației Prezidențiale, cizita în Germania are loc în contextul în care în acest an se împlinesc 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice la nivel de ambasadă, 25 de ani de la semnarea Tratatului privind cooperarea şi parteneriatul în Europa dintre România şi Germania, precum şi 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.