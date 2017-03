Laura Codruța Kovesi s-a întâlnit luni după-amiază cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șefa DNA a discutat cu Tudorel Toader despre activitatea DNA.

Laura Codruța Kovesi a declarat, după întâlnirea cu Tudorel Toader, că ministrul Justiției nu i-a cerut demisia și că au discutat despre activitatea DNA.

Întâlnirea dintre șefa DNA și ministrul Justiției are loc în contextul în care Tudorel Toader a anunțat, luni dimineață, că va prezenta miercuri rezultatul evaluării activităţii Ministerului Public şi DNA, într-o conferință de presă. Laura Codruţa Kovesi a refuzat să facă declaraţii la intrarea în sediul Ministerului Justiţiei, precizând că va da răspunsuri după.

„Am făcut evaluările, cele 14 zile s-au împlinit chiar de aseară, voi proroga termenul cu două zile, dat fiind că am fost la Bruxelles, astăzi voi avea o întrevedere cu ambasadorul SUA, voi pleca din nou la Bruxelles. Miercuri, la orele prânzului, voi organiza o conferinţă de presă, vă voi invita şi vă voi da toate amănuntele”, a spus Tudorel Toader, luni dimineață.

Ministrul Justiției s-a întâlnit luni și cu Hans Klemm, ambasadorul SUA la București. Diplomatul a intrat în sediul Ministerului Justiției în jurul orei 15:30.

Tudorel Toader a anunțat, recent, că va avea discuții separate cu șefii Parchetului General și DNA, după apariţia motivării CCR pe conflictul DNA-Guvern şi că în paralel va face o evaluare a instituţiilor.

”Voi avea discuţii cu procurorul general al PICCJ, cu Augustin Lazăr, şi separat cu procurorul şef de la DNA, pe tema despre care vorbim, evoluţiile acestea, modul în care dânşii s-au raportat la lege, la standardul constituţional, la standardele Comisiei de la Veneţia”, a spus Toader.

Ulterior, ministrul a spus că nu a sugerat că nu i-a sugerat procurorului general al României, Augustin Lazăr, să îşi dea demisia, ci a invocat o instituţie care există în Codul Muncii. “Nu am sugerat să îşi dea demisia, am spus şi am rugat să nu se speculeze pe tema aceasta, şi am invocat o instituţie care există în Codul Muncii. Oricine poate să îşi dea demisia, nimeni nu este obligat să muncească ceva împotriva voinţei lui”, a declarat ministrul.

Foto: Vlad Chirea